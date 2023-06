Geldwäsche-Verdachtsfälle Geldwäsche-Bekämpfung: Behörden liegt erst die Hälfte aller Verdachtsmeldungen vor

Um die Geldwäschebekämpfungseinheit gibt es neuen Ärger. Die FIU hat bislang erst die Hälfte aller ihr vorliegenden Verdachtsfälle an die zuständigen Behörden weitergeleitet.

Dass es bei der Geldwäschebekämpfung in Deutschland große Defizite gibt, räumt auch das Bundesfinanzministerium ein. (Foto: dpa) Finanzminister Christian Lindner

Berlin Die Bekämpfung von Geldwäsche kommt in Deutschland weiter nur schleppend voran. So hat die Geldwäschebekämpfungs-Einheit Finance Intelligence Unit (FIU) bislang erst die Hälfte aller ihr vorliegenden Verdachtsfälle an die zuständigen Behörden weitergeleitet. Dies geht aus einer Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage mehrerer Bundestagsabgeordneten hervor, die dem Handelsblatt vorliegt.

„Von den durch die Task Force bislang endbearbeiteten 58.288 Verdachtsmeldungen wurden 26.388 an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden abgegeben“, schreibt Finanz-Staatssekretärin Katja Hessel (FDP) in der Antwort. Zuvor waren bei der FIU Massen an Verdachtsmeldungen unbearbeitet liegengeblieben.

Die Vorsitzende der Linkspartei, Janine Wissler, kritisiert die FIU scharf: „Die FIU hat die Hinweise auf bis zu 26.000 Fälle von Geldwäsche im eigenen Haus verschlampt, wo sie dann teilweise über vier Jahre vor sich hingegammelt haben.“

So war im vergangenen Jahr bekanntgeworden, dass bei der FIU zwischen Januar 2020 und September 2022 rund 100.000 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen nicht weiterbearbeitet wurden.