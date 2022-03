Generaldebatte im Bundestag „Abhängigkeit beenden so schnell es irgendwie geht“ – Scholz will Importstopp von russischem Öl nicht überhasten

Berlin Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht kurzfristig keine Möglichkeit, auf Energielieferungen aus Russland zu verzichten. Der Sozialdemokrat bekräftigt in der Generaldebatte im Deutschen Bundestag, ein Stopp des Imports russischen Öls könne nicht von heute auf morgen umgesetzt werden. Aber: „Wir werden diese Abhängigkeit beenden so schnell es irgendwie geht.“

Schon jetzt träfen die wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine verhängten Sanktionen auch die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland hart - und zwar nicht nur in Form von hohen Spritpreisen. Bei überhasteten Schritten aber drohe Deutschland eine Rezession. Die Sanktionen dürften die EU nicht härter treffen als die russische Führung.

Scholz mahnt zudem ein sofortiges Ende des Ukrainekriegs an. „Die Waffen müssen schweigen und zwar sofort“. Er habe in den vergangenen Tagen lange und intensiv auch mit Russlands Präsident Wladimir Putin gesprochen. „Putin muss die Wahrheit hören“, sagt Scholz. Mit dem Krieg werde nicht nur die Ukraine zerstört, sondern auch die Zukunft Russlands.

Scholz sichert der Ukraine im Krieg zudem weiterhin die Solidarität der Bundesregierung zu: „Die Ukraine kann sich auf unsere Hilfe verlassen.“ Seit Kriegsbeginn helfe Deutschland – mit militärischer Hilfe, mit gemeinsamen Sanktionen gegenüber Aggressor Russland. Die Maßnahmen würden helfen. Die russische Wirtschaft würde wanken. „Wir schärfen die Sanktionen ständig nach.“ Viele Auswirkungen zeigten sich aber erst nach Wochen.

Viele forderten eine Flugverbotszone sowie Nato-Friedenstruppen in der Ukraine – dem würde Deutschland nicht nachgeben. Es müsse dabei bleiben, dass eine direkte militärische Konfrontation des westlichen Verteidigungsbündnisses und Russland vermeidet wird.

Merz: Grundannahmen der Ampel-Koalition für Haushalt stimmen nicht

Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat der Ampel-Koalition vorgehalten, nicht ausreichend auf den russischen Krieg gegen die Ukraine zu reagieren. Kanzler Scholz habe angesichts des Kriegs in der Ukraine von einer Zeitenwende gesprochen, sagte der CDU-Vorsitzende, der im Bundestag auch Oppositionsführer ist, am Mittwoch in der Generaldebatte über den Haushalt des Kanzleramts.

Er und die Unionsfraktion hätten aber etwa bei der Einbringungsrede von Finanzminister Christian Lindner (FDP) von dieser Zeitenwende nicht wirklich viel bemerkt. Die Regierung gehe von Grundannahmen aus, von denen man schon heute wisse, dass sie nicht stimmten.

Merz eröffnete die Generaldebatte. Ein Schwerpunkt der anschließenden Rede von Bundeskanzler Scholz dürften der Ukrainekrieg und seine Folgen sein.

