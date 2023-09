 Generaldebatte: Scholz schlägt „Deutschland-Pakt“ für mehr Tempo vor

Der „Mehltau“ lähme die Wirtschaft, sagte Scholz etwa mit Blick auf die langen Planungsverfahren. „Moderne Gesetze, schnellere Verfahren, weniger Bürokratie“ seien Grundlage für einen Aufschwung. „Und zweitens: Die Bereitschaft aller, wirklich an einem Strang zu ziehen, und zwar in dieselbe Richtung: Bund, Länder, Städte und Gemeinden, Unternehmen und Behörden, Verbände und Gewerkschaften.“ So forderte er die Länder auch auf, das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch umzusetzen. Vor allem die kommunalen Ausländerämter gelten als ein Grund für die Verzögerung bei der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte.



Immer wieder mahne er in der Rede zur Zusammenarbeit. Niemand wolle „Schattenboxen im Bundestag“. Die Bürger wollten „Orientierung, mutige Kompromisse, zupackende Arbeit“. „Arbeiten Sie mit uns daran, die Missstände der vergangenen Jahre abzustellen und Deutschland gut aufzustellen für die Zukunft“, sagte er Richtung von Oppositionsführer Merz.

In scharfen Worten kritisierte Scholz zudem die Rechtspartei AfD, die derzeit in Umfragen einen Höhenflug erlebt. Diese „selbst ernannte Alternative“ sei in Wahrheit ein „Abbruchkommando für unser Land“.