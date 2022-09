Generalsanierung 14 Mal Vollsperrung für sechs Monate – Bahn will künftig Strecken komplett sanieren

Die Bahn will bis 2030 einige viel befahrene Strecken sanieren. Die Bauindustrie lobt und fordert: Das Bundesunternehmen soll seine Beteiligungen endlich verkaufen.

Die Bahn will künftig Netzabschnitte komplett sanieren und nicht mehr das Ende der wirtschaftlichen Lebenszeit einzelner Teile abwarten. (Foto: imago images / snapshot) Erneuerung der Bahngleise

Berlin Die Deutsche Bahn AG will ihr Schienennetz grundlegend sanieren und ihr neues Konzept auf der hoch belasteten Strecke zwischen Mannheim und Frankfurt testen. Die Entscheidung für die sogenannte Riedbahn als Pilotprojekt wollen sowohl Infrastrukturvorstand Berthold Huber als auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bei einem „Schienengipfel“ an diesem Donnerstag in Berlin verkünden.

Angesichts des Chaos im Schienennetz – seit Monaten zu Hunderten ausfallende Güterzüge und stetig unpünktlicher werdende Personenzüge – hatte Minister Wissing im Juni die Generalsanierung des Schienennetzes zur „Chefsache“ erklärt.

Bahnchef Richard Lutz hatte erläutert, künftig werde die Bahn Netzabschnitte komplett sanieren und nicht mehr das Ende der wirtschaftlichen Lebenszeit einzelner Teile abwarten. Insgesamt sollen so 14 viel befahrene Korridore bis 2030 saniert werden. Im Handelsblatt-Interview hatte er zuletzt erklärt, dass die Lage in dem Netz „nicht akzeptabel“ sei.