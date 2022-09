Ihr handelt rückwärtsgewandt und raubt den Jungen die Zukunft, findet die Gymnasiastin Floriane Kerzmann. Handelsblatt-Politikchef Thomas Sigmund hat mit ihr gestritten.

Berlin Wie tickt die Generation Z? Was macht die heute 12- bis 27-Jährigen aus? Der „Spiegel“ bezeichnet sie als „die System-Sprenger“. Manche Personalberater sprechen von der „Generation Snowflake“, weil sie so wenig belastbar sei. Thomas Sigmund, 56-jähriger Politikchef des Handelsblatts, machte das neugierig: „Ich wollte wissen, was an diesem, man kann schon sagen, Mythos wirklich dran ist. Ein Freund sagte zu mir, ich solle mich doch einfach mit seiner Tochter unterhalten.“

Floriane Kerzmann ist 15 Jahre alt, Gymnasiastin in Heidelberg und dort parteilos im Jugendgemeinderat aktiv. Einmal haben sich Sigmund und Kerzmann in einem Berliner Café getroffen, der größte Teil des Gesprächs fand der Entfernung wegen über WhatsApp statt.

Ein großer Vorteil, wie sich herausstellen sollte. Sigmund: „Wir beide konnten auch mal einen oder zwei Tage überlegen, was wir uns vom Beruf erwarten, warum wir uns nicht besser zuhören und wie wir mit leeren Versprechen in der Coronapandemie und der Klimakrise umgehen.“

Ein Gespräch zwischen den Generationen

