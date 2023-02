Die freien Demokraten blicken in einem neuen Positionspapier kritisch auf Peking. Es zeigt auch, wo es bei der China-Strategie noch Differenzen zu den Koalitionspartnern gibt.

Die FDP will einen härteren Wirtschaftskurs im Umgang mit China. (Foto: Reuters) Stromkabel, made in China

Berlin In einem neuen Positionspapier fordert die FDP-Fraktion einen kritischeren Umgang mit China. „Im Verhältnis zur Volksrepublik China ist in den vergangenen zwei Jahren aus dem beschreibenden Dreiklang der EU-Kommission (Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale) die ,systemische Rivalität‘ in den Fokus gerückt – zu Recht“, heißt es in dem Papier, das am Dienstag von der Fraktion beschlossen wurde und dem Handelsblatt exklusiv vorab vorlag.

China sei bereit, „Handels- und Wirtschaftspolitik als geopolitisches Machtinstrument einzusetzen“, und wird zunehmend zu einer Bedrohung für die regelbasierte Weltordnung und mit Blick auf den Taiwankonflikt potenziell auch für den Weltfrieden, heißt es in dem Papier. „Wir stehen in einem neuen Systemwettbewerb – und müssen diesen auch als solchen annehmen und strategisch durchdenken.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen