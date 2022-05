Geplanter Beschluss Frühwarnsystem für Krieg und Krisen: FDP will einen Nationalen Sicherheitsrat einrichten

Die Liberalen wollen einen Nationalen Sicherheitsrat schaffen. In dem Gremium sollen die Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik ressortübergreifend gesteuert werden.

Berlin Als Reaktion auf den Ukrainekrieg fordert die FDP, die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik neu zu organisieren. Am Montag will der Bundesvorstand der Partei einen Antrag beschließen, in dem er für die „umgehende Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrats (NSR)“ plädiert. Das Papier liegt dem Handelsblatt vor.

„Durch den Ukrainekrieg sehen wir nun schlagartig, was seit Jahren bekannt ist: Deutschland muss auf sehr reale Bedrohungen von außen vorbereitet sein“, begründete FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai den Vorstoß der Liberalen. „Die Forderung der Freien Demokraten nach Einrichtung eines Nationalen Sicherheitsrats ist die konsequente und strategische Fortführung eines sogenannten vernetzten Ansatzes.“ Das bedeute, Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik zusammen und ressortübergreifend zu gestalten.