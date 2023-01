Gerichtsurteil Kippt der Soli jetzt vollständig?

Bundesfinanzhof in München

An diesem Montag gibt der Bundesfinanzhof seine Entscheidung bekannt, ob die Abschaffung des Solis vor dem Bundesverfassungsgericht landet.

Berlin Es ist ein Urteil, das die Steuer- und Haushaltspolitik der Ampel komplett über den Haufen werfen könnte: An diesem Montag wird Deutschlands oberstes Finanzgericht verkünden, ob der Solidaritätszuschlag verfassungsgemäß ist.

Sollte der Bundesfinanzhof den Soli als verfassungswidrig erklären, würde der Zuschlag auf die Einkommensteuer vor dem Bundesverfassungsgericht landen – und könnte endgültig kippen. Der Ampel würde dann im schlimmsten Fall ein satter zweistelliger Milliardenbetrag im Bundeshaushalt fehlen. Steuerzahler hingegen könnten mit Steuerrückerstattungen von teils mehreren Tausend Euro rechnen.

Der Soli ist eine ergänzende Abgabe zur Einkommensteuer und Körperschaftsteuer. Er spült im laufenden Jahr rund zwölf Milliarden Euro in den Bundeshaushalt. Er wird seit 1995 erhoben, um die Deutsche Einheit zu finanzieren. Die Mittel wurden allerdings nie ausschließlich für den Aufbau Ost verwendet.

2021 fiel der Soli nach einer Reform für rund 90 Prozent aller Steuerzahler vollständig weg. Nur Spitzenverdiener und gutverdienende Unternehmer müssen den Zuschlag noch entrichten. Genau aus diesem Grund landete der Soli vor Gericht.

Konkret verhandelt der Bundesfinanzhof eine Musterklage des Bundes der Steuerzahler (Aktenzeichen IX R 15/20). Mithilfe des Verbands klagt ein Ehepaar aus Bayern. Der Rechtsstreit läuft seit mittlerweile drei Jahren.

Das Finanzgericht Nürnberg hatte die Klage zwar in erster Instanz abgewiesen (Aktenzeichen 3 K 1098/19), doch wegen grundsätzlicher Bedeutung der Sache eine Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Der Präsident des Steuerzahlerbunds, Reiner Holznagel, hält den Soli für verfassungswidrig: „Der Solidaritätszuschlag ist mittlerweile durch die Hintertür eine Reichensteuer geworden.“

So werfen die Kläger dem Bund einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes vor, weil nur noch eine kleine Minderheit der Steuerzahler die Abgabe zahlen muss. „Es ist in Wirklichkeit eine zusätzliche Einkommensteuer“, sagt der Steuerrechtler Roman Seer, einer der Vertreter der beiden Kläger.

Solidarpakt II ausgelaufen

Darüber hinaus sei der Soli durch das Auslaufen des Solidarpakts II im Jahr 2019 verfassungswidrig geworden. Mit dem Solidarpakt II wurde der Aufbau Ost finanziert. Ergänzungsabgaben wie der Soli seien „Zwecksteuern“. Entfalle der Zweck, müsste demnach auch die dazugehörige Abgabe entfallen, so Seer.

Die mündliche Verhandlung am 17. Januar dauerte nur gut eine Stunde. Eine Tendenz ließen die Richter dabei nicht erkennen. Sie teilten lediglich mit, an diesem Montag ihre Entscheidung bekannt geben zu wollen. Klar ist: Soll der Soli dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt werden, müssen die Richter am Bundesfinanzhof zu einem klaren Urteil kommen.

„Bloße Zweifel reichen nicht“, stellt die Direktorin des Instituts für Steuerrecht an der Universität zu Köln, Johanna Hey, klar. Doch auch wenn der Bundesfinanzhof den Soli billigt, können die Kläger immer noch Verfassungsbeschwerde einlegen.

Ironischerweise hatten vor gut zweieinhalb Jahren ausgerechnet die jetzigen parlamentarischen Staatssekretäre im Bundesfinanzministerium, Katja Hessel (FDP) und Florian Toncar (FDP), Verfassungsbeschwerde gegen die Weiterführung des Rest-Solis eingelegt. Die FDP fordert schon lange die komplette Abschaffung des Solis.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hatte beschlossen, dass sich sein Ressort nicht an dem BFH-Verfahren beteiligt – entgegen der Position seines Amtsvorgängers, des heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD). Nicht einmal einen Beamten, der die Verhandlung vor Ort verfolgt, entsendete Lindners Haus, räumte das Finanzministerium jüngst im Bundestag ein.

Würde der Solidaritätszuschlag wegfallen, könnte es für die Bundesregierung teuer werden.

Von einem „empörenden Vorgang“ spricht ein Vertreter der Ampelkoalition. Es gebe eine Verpflichtung, den Soli zu verteidigen, wenn ein Urteil gravierende Folgen für die Finanzverwaltung und die Finanzämter hätte.

Tatsächlich zeigt der Ärger in der Ampelkoalition, wie viel auf dem Spiel steht. Würde der Soli wegfallen, entstünde ein riesiges Haushaltsloch. Die Ampel müsste womöglich nicht nur auf die jährlichen Einnahmen von zwölf Milliarden Euro verzichten, was das Einhalten der Schuldenbremse deutlich erschweren würde.

Das Minus aus Sicht des Fiskus könnte noch viel größer werden. Denn im schlimmsten Fall müsste der Fiskus auch die Soli-Einnahmen aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 den Steuerzahlern zurückerstatten. Denn die Klage richtet sich gegen die Erhebung des Solis ab dem Jahr 2020.

Freuen könnten sich über ein solches Urteil die, die den Soli weiterzahlen. Nach Berechnungen des Finanzwissenschaftlers Frank Hechtner für das Handelsblatt würde ein Single mit einem Einkommen von 8500 Euro um 1064 Euro jährlich entlastet. Bei einem Spitzeneinkommen von 15.000 Euro geht es um eine Summe von 3259 Euro.

Solche Entlastungen für Gut- und Spitzenverdiener lehnen SPD und Grüne strikt ab. Im Gegenteil: Sie wollen Spitzenverdiener stärker belasten. Das Urteil des Bundesfinanzhofs könnte somit auch zu einem großen Steuerstreit in der Ampel führen.

