Gesellschaft Weltfrauentag: (K)ein Feiertag für ganz Deutschland?

Seit 1921 wird der Weltfrauentag in Deutschland gefeiert, in Berlin ist er seit 2019 sogar ein offizieller Feiertag. Sollten andere Bundesländer nachziehen?

Frauentag

Der Frauentag wurde erstmals am 19. März 1911 in Deutschland und Nachbarländern organisiert. Angeregt hatte die Idee die deutsche Sozialdemokratin Clara Zetkin. 1977 erkannte die UN-Generalversammlung den 8. März als Internationalen Frauentag an.

Berlin hat den Weltfrauentag, der seit 1921 jährlich gefeiert wird, als bislang einziges Bundesland zum gesetzlichen Feiertag erklärt. Eine Befragung des Instituts YouGov zeigt, wie Deutsche einen Feiertag am Weltfrauentag bewerten.

Weltfrauentag: Weniger als die Hälfte der Deutschen für Feiertag

YouGov befragte 2.240 Menschen und gewichtete die Ergebnisse, um die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren zu spiegeln. Weniger als die Hälfte der Deutschen befürwortet einen bundesweiten zusätzlichen Feiertag zum Weltfrauentag am 8. März.

43 Prozent der Bürger – darunter 50 Prozent der Frauen – finden demnach, dass der 8. März in ganz Deutschland ein Feiertag sein sollte. Weitere sechs Prozent befürworten den Feiertag auch in anderen Bundesländern, aber nicht unbedingt in ganz Deutschland.

30 Prozent sagen dagegen, der 8. März sollte in gar keinem Bundesland Feiertag sein – und weitere fünf Prozent wollten ihn zumindest nicht zusätzlich in weiteren Bundesländern einführen. 16 Prozent machten keine Angabe. Die Zustimmung lag etwas niedriger und die Ablehnung etwas höher als in einer Befragung vor einem Jahr.

Nur jede zweite Frau strebt nach finanzieller Unabhängigkeit

Anlässlich des Weltfrauentages – der in diesem Jahr unter dem Motto „Each for Equal“ begangen wird – evaluiert der digitale Versicherungsmanager CLARK im dritten Jahr in Folge das Thema Female Empowerment im Bereich Finanzen und Versicherungen.

Die aktuelle repräsentative Befragung in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov zeigt: Erst jede zweite Frau in Deutschland strebt nach finanzieller Unabhängigkeit.

Finanzkenntnisse bei Befragten geringer als im Vorjahr

Gleichzeitig gibt jede Vierte (37 Prozent) an, sich „sehr gut“ bzw. „gut“ mit ihren Finanzen und Versicherungen auszukennen. Damit fällt das Ergebnis leicht schlechter im Vergleich zum Vorjahr aus, wo noch 41 Prozent aller befragten Frauen ihre Kenntnisse mit „(sehr) gut“ bewerteten.

Aktuell sieht ein Viertel der Frauen (26 Prozent) ihr Grundlagenwissen als ausreichend, ohne dabei den vollen Überblick über ihre Finanzen und Versicherungen zu haben.

Einschränkungen im Alter erwartet

Die repräsentative Umfrage von CLARK ergab außerdem, dass Frauen in Deutschland im Hinblick auf ihre Altersvorsorge eher negativ gestimmt sind: So halten es 44 Prozent der befragten Frauen für „sehr unwahrscheinlich“ oder „eher unwahrscheinlich“, dass sie ihren Lebensstandard auch im Ruhestand noch ohne Probleme halten können.

Nur zwölf Prozent der befragten Frauen gehen davon aus, im Rentenalter eher keine finanziellen Abstriche machen zu müssen.

Finanzen: Jeder Dritte erlebt familiäre Gleichstellung

Zwar kennt sich nach eigenen Angaben nur etwa jede zehnte Frau (11 Prozent) sehr gut mit Finanzen und Versicherungen aus – jedoch scheint dies nur bedingt Auswirkungen auf die finanzielle Gleichberechtigung in Familien zu haben: Ein Drittel aller Befragten (31 Prozent ) gibt an, dass in ihrer Familie beide Partner gleichermaßen für Finanzthemen zuständig sind.

„Gerade bei komplexen Themen, wie beispielsweise der Altersvorsorge, kann man sich leicht überfordert fühlen. Unsere Mission bei Clark ist es, Versicherung und Altersvorsorge einfach zu machen - das gilt für alle Geschlechter“, so Clark Co-Gründer Dr. Marco Adelt. Bestehende Wissensbarrieren bei solch komplexen Themen könnten nur abgebaut werden, wenn es eine einfache, zeitgemäße und transparente Herangehensweise gäbe.

Gehaltslücke zwischen Männern und Frauen bleibt auf ähnlichem Niveau

Der Tag zuvor, am 7. März 2022, markiert im Kalender den Equal Pay Day. Er steht symbolisch für den Tag, bis zu dem Frauen in diesem Jahr umsonst arbeiten, während Männer ab dem 1. Januar bezahlt werden. Etwa 18 Prozent beträgt die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen und liegt damit immer noch auf Vorjahresniveau.

Beachtet man dabei, dass Frauen verglichen mit Männern deutlich öfter in Teilzeit oder schlechter bezahlten Berufen arbeiten, liegt die Pay-Gap noch immer bei etwa fünf bis sechs Prozent.

Eine neue EU-Richtlinie soll daran bald etwas ändern. Die sogenannte Fair-Pay-Richtlinie soll die bereinigte Gehaltslücke schmälern, also jene, die sich nicht durch Teilzeitarbeit oder einen schlechter bezahlten Job erklären lässt.

Unternehmen sollen demnach zukünftig Informationen zur bereinigten Gehaltslücken offenlegen, die Meinungen dazu sind gespalten. Unter weiblichen Führungskräften ist die Zustimmung deutlich höher als bei männlichen.



