Gesetzentwurf Justizminister Buschmann bringt Sammelklage auf den Weg

Deutsche Unternehmen fürchten eine Klageindustrie wie in den USA. Doch schon bald werden sie stärker mit den Kollektivinteressen der Verbraucher konfrontiert sein, wie ein aktueller Gesetzentwurf zeigt.

Nach dem Willen des Bundesjustizministers sollen nur bestimmte Verbände die Interessen der Verbraucher durchsetzen können, zum Beispiel Verbraucherschutzverbänden. Verbraucher selbst können nicht Klagepartei sein.

Berlin Schädigen deutsche Unternehmen mit ihren Geschäftspraktiken Verbraucher, müssen sie künftig mit einer Sammelklage rechnen. Das sieht ein Referentenentwurf von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) vor, der dem Handelsblatt vorliegt.

Zum Schutz der Verbraucher sei es nötig, unerlaubte Praktiken flächendeckend zu beenden und „Abhilfe zu schaffen“, heißt es darin. Entsprechend soll das neue juristische Instrument „Abhilfeklage“ heißen. Das Ziel: Verbrauchen können Schadensersatz einklagen, ohne eine Individualklage zu führen. Möglich sind auch grenzüberschreitende Klagen innerhalb der EU.

In dem 141-seitigen Entwurf, der am Donnerstagabend in die Ressortabstimmung gegangen ist, heißt es: „Mit der Abhilfeklage können Ansprüche von Verbraucherinnen und Verbrauchern gegen Unternehmerinnen und Unternehmer unmittelbar gerichtlich durchgesetzt werden.“

Das Vorhaben stammt aus Buschmanns Pflichtenheft. Denn er muss bis zum 25. Dezember die EU-Richtlinie über Verbandsklagen in nationales Recht umsetzen. Die Regelungen müssen dann ab dem 25. Juni 2023 angewendet werden.

Entsprechend trägt das Gesetz formal den Titel: Verbandsklagenrichtlinienumsetzungsgesetz (VRUG).