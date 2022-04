Gesetzentwurf Wie Whistleblower künftig geschützt werden sollen

Wer auf Korruption oder Umweltsünden im eigenen Unternehmen aufmerksam macht, muss mit Kündigung oder Abmahnung rechnen. Nun soll der Schutz von Hinweisgebern besser werden.

Wenn Arbeitnehmer oder Beamte künftig auf Straftaten oder Verstöße aus ihrem beruflichen Umfeld aufmerksam machen, sollen sie umfassend vor Repressalien wie Kündigung, Abmahnung, Versagung einer Beförderung, Disziplinarverfahren oder Mobbing geschützt werden.

Das sieht der Entwurf zum Hinweisgeberschutzgesetz vor, den Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) am Dienstag in die Ressortabstimmung gegeben hat und der dem Handelsblatt vorliegt.

In dem Entwurf heißt es: „Hinweisgeber leisten einen wichtigen Beitrag zur Aufdeckung und Ahndung von Missständen.“ Allerdings habe es in der Vergangenheit immer wieder Fälle gegeben, in denen sie nach einer Meldung oder Offenlegung von Verstößen benachteiligt worden seien. Ziel sei es darum, den Schutz von Whistleblowern sicherzustellen.

Erfasst sind etwa Fälle, in denen Korruption, Geldwäsche oder Steuerbetrug aufgedeckt werden oder Verstöße gegen Vorgaben zum Umweltschutz oder zur Lebensmittelsicherheit.

Erbe der Großen Koalition