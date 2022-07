Gesetzliche Krankenversicherung Längere Wartezeiten beim Arzt? Kassenärzte schlagen wegen Lauterbachs Spargesetz Alarm

Der Minister spare zum Nachteil von Patienten, kritisieren die Kassenärzte. Lauterbach hatte versprochen, trotz des Finanzlochs der Krankenkassen keine Leistungen zu kürzen.

Karl Lauterbach

Berlin Die Kassenärzte warnen vor möglichen Nachteilen für Patientinnen und Patienten durch die Sparmaßnahmen von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für die gesetzlichen Krankenversicherung. Um das milliardenschwere Defizit der Krankenkassen zu stabilisieren, plant der SPD-Politiker unter anderem den Wegfall der Neupatientenregelung.

Durch die Regelung erhalten Ärzte seit rund drei Jahren mehr Geld bei der Behandlung neu aufgenommener Patienten. Sie soll dazu führen, dass Patienten ohne festen Hausarzt schneller einen Termin erhalten.

Ein Wegfall dieser Regelung würde „nicht ohne massive Folgen – wie etwa längere Wartezeiten auf Termine – bleiben“, warnte die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) am Mittwoch in einer Resolution gemeinsam mit 45 anderen Ärzteverbänden, die sich an den Minister richtet.