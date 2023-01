Gesundheit Angst vor Engpässen bei Medizinprodukten: EU-Kommission schlägt längere Fristen vor

Lebenswichtige Medizinprodukte brauchen eine neue EU-Zulassung. Dafür soll es nun mehr Zeit geben. Aber nicht alle Probleme sind damit gelöst.

Ärzte fürchten einen Mangel an Hilfsmitteln, wenn die Medizinprodukte-Verordnung nicht verlängert wird. (Foto: obs) Katheterlabor mit moderner Medizintechnik

Brüssel Unter massivem Druck von Wirtschaft, Ärzten, Patientenorganisationen und dem EU-Parlament bringt die EU-Kommission eine Änderung der Medizinprodukte-Verordnung auf den Weg. Das Gesetz könnte in seiner jetzigen Form bald zu Knappheiten bei lebenswichtigen Produkten führen, etwa bei Stents zum Offenhalten von Blutgefäßen, bei Ballonkathetern oder Operationsbesteck.

Rund 500.000 solcher Medizinprodukte werden in der EU verwendet, ihre Zulassung ist bislang abgedeckt von 21.376 Zertifikaten. An diese Zertifikate werden künftig höhere Anforderungen gestellt. So soll die Unbedenklichkeit in Studien untersucht werden, je nach Produkt müssen umfangreiche Dokumentationen angelegt werden.

All das führt aber zu langwierigen bürokratischen Verfahren. Und es gibt zu wenige Stellen, die diese Verfahren abarbeiten. 80 benannte Stellen waren im alten System damit beschäftigt, Zertifikate auszustellen. Auch an sie gibt es nun strengere Anforderungen. Am neuen System wollen sich 62 Stellen beteiligen, aber nur 36 davon sind bislang notifiziert.