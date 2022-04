Gesundheit Corona-Quarantäne ab 1. Mai nur noch freiwillig – Experten äußern sich kritisch

Berlin Deutschland geht den nächsten Lockerungsschritt – und will die Quarantäne-Regeln deutlich zurückfahren. So sollen Corona-Infizierte ab 1. Mai in der Regel nur noch freiwillig und für lediglich fünf Tage sich isolieren.

Darauf haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Länder am Montag verständigt. Deutschland folgt damit dem Kurs anderer europäischer Länder. So hoben zuletzt die Niederlande und die Schweiz ihre Quarantänepflicht auf.

Infizierten wird demnach künftig nur noch „dringend empfohlen“, sich für fünf Tage zu isolieren und Kontakte zu meiden – für Kontaktpersonen von Infizierten soll das gleiche gelten. Eine Anordnung des Gesundheitsamts, die es schon jetzt häufig nicht mehr gibt, fällt weg. Strengere Vorgaben sollen aber noch für Beschäftigte in Gesundheitswesen und Pflege bleiben, die sich infiziert haben.

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte, die bestehende Regelung habe funktioniert, sei aber dauerhaft so nicht notwendig. Bisher dauert die Isolation in der Regel zehn Tage und kann mit einem negativen Test nach sieben Tagen vorab beendet werden.

Hintergrund der Lockerungen ist die aktuelle Omikron-Welle mit vielen, aber meist eher milder verlaufenden Infektionen. Damit sollen nun auch massenhafte Personalausfälle bei hohen Infektionszahlen vermieden werden. Die Änderungen gehen auf einen Vorschlag des Bundesministeriums und des Robert Koch-Instituts (RKI) zurück, der nun als Empfehlung an die Länder gehen soll.

Personalausfälle in Kliniken und Unternehmen

Die Personalausfälle zeigen sich auch in dem heute vorgestellten Krankenhausreport des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO). Demnach ist die Zahl der Behandlungen in Kliniken in vergleichbarem Ausmaß zurückgegangen wie im ersten Pandemiejahr 2020.

„Der Hauptgrund für die aktuellen Einbrüche sind die hohen Infektionszahlen in der Bevölkerung, die zu deutlichen Personalengpässen in den Krankenhäusern und in der Folge zur Absage von Behandlungen und Operationen führen“, sagte WIdO-Geschäftsführer Jürgen Klauber am Dienstag.

So waren im Januar und Februar 2022 gegenüber 2019 Rückgänge von 22 Prozent bei den somatischen und von 14 Prozent bei den psychiatrischen Fällen zu verzeichnen. „Das ist der zweithöchste Wert aller bisherigen Pandemiewellen“, sagte Klauber.

Die Personalausfälle setzen auch vielen mittelständischen Firmen zu. Bei einer Umfrage der staatlichen Förderbank KfW im März gaben 54 Prozent der Mittelständler an, generell von den Auswirkungen der Pandemie beziehungsweise den Corona-Beschränkungen betroffen zu sein.

Besonders stark zugenommen haben demnach die Belastungen durch Personalausfälle wegen Erkrankungen und Quarantäne innerhalb der Belegschaft sowie durch die Abwesenheit von Beschäftigten aufgrund von Schul- und Kitaschließungen.

In der Omikron-Welle sei rund jedes vierte kleine und mittlere Unternehmen davon betroffen – plus zehn Prozentpunkte verglichen mit September 2021. Vor allem Unternehmen des Baugewerbes und des verarbeitenden Gewerbes, in denen Homeoffice nicht oder kaum umgesetzt werden kann, spüren den Angaben zufolge die Folgen der Corona-Pandemie wieder deutlich stärker als im Herbst.

Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) sagte, es gehe um den nächsten Schritt Richtung Eigenverantwortung. „Ich appelliere an die Menschen, sich diese Verantwortung bewusst zu machen“, fügte er hinzu. Klar sei zudem, dass noch wichtige Fragen geklärt werden müssten – etwa was Verdienstausfälle oder Krankschreibungen angehe. Hier müsse der Bund rasch einen vernünftigen Vorschlag liefern.

Experten sehen die neue Regel allerdings kritisch. So nennt Timo Ulrichs, Epidemiologe am Lehrstuhl für Globale Gesundheit der Akkon-Hochschule Berlin, die Aufhebung der Isolierung von Infizierten im Gespräch mit dem Handelsblatt „gefährlich.“

Die Isolation Infizierter „sollte also unbedingt beibehalten werden – gerade angesichts der immer noch hohen Infektionsdynamik“, sagte Ulrichs. Zudem würden vulnerable Gruppen zusätzlich bedroht – vor allem solche, die sich auch medizinischen Gründen nicht impfen lassen könnten.

Die Aufhebung der Quarantänepflicht für Kontaktpersonen folge hingegen der „Logik der Lockerungen der anderen Maßnahmen“, sagte Ulrichs. „Wenn Kontaktpersonen nicht mehr nachverfolgt werden, dann kann auch ihre Absonderung aufgehoben werden, zumal viele Kontakte gar nicht mehr bemerkt werden.“

Ähnlich kritisch äußerte sich Markus Scholz, Epidemiologe an der Universität Leipzig. „Damit geben wir ein wesentliches Mittel zur Pandemieeindämmung aus der Hand und riskieren kontinuierlich hohe Infektions- und Todeszahlen, da eine Herdenimmunität nicht dauerhaft erreichbar ist“, sagte Scholz. Zudem sei es praktisch unmöglich, sich vor Ansteckungen zu schützen. Damit werde der nächste Herbst und Winter nicht gut bewältigt werden können.

Auch der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sieht durch die neue Regel eine große Gefahr für besonders gefährdete Menschen. „Für die Hochrisikogruppe wird es immer gefährlicher. Diese Menschen leben mitten unter uns“, sagte Brysch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Gleich den Corona-Leugnern wird die Infektion verharmlost“, kritisierte der Patientenschützer.

Mit Agenturmaterial.

