Gesundheit Kassen sehen große Lücke bei Lauterbachs Pflegereform

Der Gesundheitsminister verspricht, Pflegebedürftige zu entlasten und die Kassen finanziell besser auszustatten. Diese Ziele könnten allerdings verfehlt werden.

Berlin Die Pflegekassen sind leer, gleichzeitig landen immer mehr Heimbewohner in der Sozialhilfe – und Beschäftigte sind am Limit. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die Probleme mit einer Pflegereform angehen, die aber nach Meinung der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) viele Lücken aufweist.

Das geht aus einer noch unveröffentlichten Stellungnahme des GKV-Spitzenverbands zum Gesetzentwurf von Lauterbach hervor, die dem Handelsblatt vorliegt.

„Auch wenn der Versuch in den vorgelegten Maßnahmen nicht zu verkennen ist, einen Ausgleich für die gestiegenen Pflegekosten für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen zu schaffen, muss dieser Versuch weitestgehend als zu kurz gegriffen bewertet werden“, heißt es darin. Ein ganzer Sozialversicherungszweig drohe seinem Auftrag zur Absicherung eines zentralen Lebensrisikos nicht mehr nachkommen zu können.