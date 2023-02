Gesundheit Lauterbach plant höhere Beiträge in der Pflegeversicherung - Entlastung für Eltern

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist dem Vorabbericht zufolge kein Adressat des Schreibens. An ihn sei es nur „nachrichtlich“ versandt worden.

Berlin Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) plant höhere Beiträge in der sozialen Pflegeversicherung. Das geht aus einem Referentenentwurf hervor, der dem Handelsblatt vorliegt.

Die Beiträge sollen demnach um 0,35 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent des Bruttolohns steigen. Zudem soll der Kinderlosenzuschlag um 0,25 Beitragssatzpunkte auf 0,6 Beitragssatzpunkte angehoben werden. Ihr Beitrag läge also bei 4,0 Prozent.

Damit setzt Lauterbach ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts um, das gefordert hatte, den Erziehungsaufwand von Eltern stärker zu berücksichtigen. Im Gegenzug werden Mitglieder mit mehreren Kindern ab dem zweiten bis zum fünften Kind in Höhe von 0,15 Beitragssatzpunkten je Kind entlastet.

Damit läge die Summe aller Sozialbeiträge zur Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung ab Juli bei 40,8 Prozent. Für Kinderlose überträfe sie die 41-Prozent-Marke.

Die Wirtschaft hatte in der Vergangenheit immer wieder darauf gedrungen, die Sozialbeiträge bei 40 Prozent zu begrenzen. Insgesamt würden die Beiträge in diesem Jahr somit um 0,85 Prozentpunkte steigen: Mit Jahresbeginn waren der Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung um 0,3 Punkte und der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung um 0,2 Prozentpunkte angehoben worden.

Streit um Bundeszuschuss mit Finanzminister Lindner

Die höheren Beiträge ergeben sich unter anderem aus einem Defizit von 4,5 Milliarden Euro. Kassen- und Sozialverbände hatten einen Bundeszuschuss gefordert, um dieses aufzufangen. Davon ist im Referentenentwurf allerdings keine Rede. Das Bundesfinanzministerium hatte bereits erkennen lassen, keine zusätzlichen Milliarden für die Pflegeversicherung bereitzustellen.

Lauterbach hatte deswegen in einem Interview mit dem Handelsblatt auch Finanzminister Christian Lindner (FDP) die Verantwortung für die steigenden Sozialversicherungsbeiträge gegeben. „Der Finanzminister legt seinen Schwerpunkt auf die Einhaltung der Schuldenbremse und auf Projekte wie die Aktienrente und die Bundeswehr“, sagte er. „Dann lassen sich steigende Lohnzusatzkosten kaum vermeiden.“

Die Alternative wäre, dass wir immer mehr Menschen mit der Pflege überfordern. „Das kann keiner wollen“, sagte er. Höhere Beiträge drohten auch in der gesetzlichen Krankenversicherung.

Gleichzeitig plant Lauterbach, die Leistungen der sozialen Pflegeversicherung auszuweiten. Um die häusliche Pflege weiter zu stärken, soll das Pflegegeld zum 1. Januar 2024 um fünf Prozent steigen. Zudem sollen die Leistungszuschläge an Pflegebedürftige in der vollstationären Versorgung um fünf bis zehn Prozent erhöht werden.

„Mit dieser Maßnahme wird dem Trend zu steigenden Eigenanteilen noch stärker entgegengewirkt“, heißt es in dem Referentenentwurf. Auch der Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld soll ausgeweitet werden. Es soll künftig für bis zu zehn Arbeitstage je Kalenderjahr in Anspruch genommen werden können.

Verbände fordern Steuerzuschuss

Die gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen sowie die großen Sozialverbände hatten die Bundesregierung zuvor in einem Brandbrief dazu aufgefordert, die hohen Defizite in der Pflegeversicherung rasch durch Steuermittel in Milliardenhöhe auszugleichen.

2022 habe die gesetzliche Pflegeversicherung ein Defizit in Höhe von 2,25 Milliarden Euro verzeichnet. (Foto: dpa) Pflege

„Wir bitten Sie eindringlich, die Finanzierung der sozialen Pflegeversicherung durch Bundesmittel schnell zu stabilisieren, damit die notwendige Sicherung der Liquidität nicht ausschließlich zulasten der Beitragszahlenden erfolgt“, heißt es demnach in dem Schreiben an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Finanzminister Christian Lindner (FDP), das dem Handelsblatt vorliegt.

Es wurde von den Verbänden der gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen auf Bundesebene, mehreren Sozialverbänden und der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege unterzeichnet.

2022 habe die gesetzliche Pflegeversicherung ein Defizit in Höhe von 2,25 Milliarden Euro verzeichnet. Für das laufende Jahr werde ein weiterer Fehlbetrag von drei Milliarden Euro erwartet.

Wesentliche Kostentreiber seien die wachsende Zahl von Pflegebedürftigen sowie die steigenden Ausgaben unter anderem durch die gesetzlich vorgeschriebene Bezahlung der Pflegekräfte nach Tarif.

Zudem habe der Bund die Mehrkosten durch die Coronapandemie in Höhe von insgesamt 5,5 Milliarden Euro bisher nicht erstattet. Gesundheitsminister Lauterbach ist dem Vorabbericht zufolge kein Adressat des Schreibens. An ihn sei es nur „nachrichtlich“ versandt worden.

