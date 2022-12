Gesundheit Lauterbach will Behandlung kranker Kinder sicherstellen: „Was immer dafür notwendig ist“

Der Bundesgesundheitsminister kündigt weitgehende Maßnahmen gegen Engpässe in der Kindermedizin an. Das Energiehilfsprogramm für Kliniken und Pflegeeinrichtungen wird an Bedingungen geknüpft.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach will Engpässe in der Kindermedizin beheben. (Foto: dpa) Kinderklinik

Berlin Angesichts akuter Engpässe in der Kindermedizin will Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit teils weitgehenden Maßnahmen gegensteuern. „Wir werden es nicht zulassen, dass die Kinder, die in der Pandemie viel aufgegeben haben, jetzt nicht die Versorgung bekommen, die sie brauchen“, sagte der SPD-Politiker in Berlin.

Geplant ist, mehr Pflegekräfte in Kliniken zu finanzieren und Mehrarbeit überlasteter Praxen besser zu honorieren. So sollen Kinderkliniken Honorarkräfte in der Pflege anwerben können und zu hundert Prozent abrechnen können. Für Ärzte in Kinderpraxen sollen Mehrleistungen nach festen Preisen und ohne Abschläge komplett honoriert werden – ohne Budgetobergrenzen.

Lauterbach schloss zudem nicht aus, dass in einem nächsten Schritt notfalls planbare Eingriffe für Erwachsene verschoben werden könnten. Die Kinderversorgung werde sichergestellt, „was immer dafür notwendig ist“, sagte er. Kommen sollen auch Maßnahmen gegen Lieferengpässe bei Medikamenten, die Lauterbach in der kommenden Woche vorstellen will.