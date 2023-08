Gesundheit Lauterbach will bei Digitalisierung aufholen – mit dem E-Rezept

Der Gesundheitsminister sieht Deutschland bei der Digitalisierung als „Entwicklungsland“ und will das mit dem elektronischen Rezept ändern. Der Start verläuft aber schleppend.

Karl Lauterbach beobachtet die Nutzung des E-Rezepts – mit Hilfe der Krankenkassenkarte. (Foto: Getty Images) Karl Lauterbach beim Praxistest

Berlin Keine fünf Minuten dauerte es, bis Gesundheitsminister Karl Lauterbach zufrieden aus der Grünen Apotheke in Berlin-Charlottenburg trat. Der SPD-Politiker wollte sich persönlich davon überzeugen, dass das elektronische Rezept funktioniert. „Es gab keine Schwierigkeiten, keine Probleme“, sagte er vor Journalisten.

Lauterbach will Zuversicht verbreiten, er spricht von einer „Aufholjagd“ bei der Digitalisierung. Deutschland sei in diesem Bereich im Gesundheitswesen noch ein „Entwicklungsland“. Es sei „ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr vertretbar, dass wir in der heutigen Zeit noch immer die Rezepte über Papier ausdrucken“.

Das aber ist in Deutschland weiterhin Alltag. Die Aufholjagd, von der Lauterbach spricht, läuft nur langsam an. Seit Juli können gesetzlich Versicherte das elektronische Rezept in Apotheken über einen neuen, einfacheren Weg mit ihrer elektronischen Gesundheitskarte einlösen. Davor waren E-Rezepte anstelle des gewohnten rosa Zettels auch schon über eine Smartphone-App oder einen ausgedruckten QR-Code einlösbar.