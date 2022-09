Gesundheit Lauterbach will elektronische Patientenakte radikal umbauen

Der Gesundheitsminister hält wichtige Funktionen in der digitalen Akte derzeit nicht für möglich. Lauterbach plädiert für leichtere Zugriffe für Ärzte und Forscher.

Die elektronische Patientenakte soll die medizinische Versorgung verbessern. (Foto: DigitalVision/Getty Images) Ärztin an Computer

Berlin Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will die elektronische Patientenakte für die Prävention von Krankheiten und für die Forschung leichter zugänglich machen. „Die elektronische Patientenakte muss verbessert werden“, sagte Lauterbach auf seiner Israel-Reise in Tel Aviv. „Da lernen wir hier von den Gesundheitsorganisationen.“

Wichtige Funktionen seien mit der Akte, wie sie derzeit angelegt sei, nicht möglich. Dabei geht es beispielsweise darum, Risikopatienten – denen etwa Herzinfarkte oder Schlaganfälle drohen könnten – mit Künstlicher Intelligenz aus den Daten herauszufiltern und über den Arzt zu informieren.

Dies sei in Israel möglich, in Deutschland stünden aber technische Hürden im Wege. Als Beispiel nannte Lauterbach die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung der Informationen, die in der elektronischen Patientenakte abgelegt werden.

„Das bedeutet, dass wir die Daten dafür nicht verwerten können“, sagte Lauterbach auf seiner Israel-Reise weiter, die am Dienstag endete. Die Verschlüsselung ist insbesondere Datenschützern und Krankenkassen wichtig.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen