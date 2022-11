Gesundheit Unabhängige Patientenberatung: Gutachten stuft Lauterbach-Pläne als verfassungswidrig ein

Die Reform ist überfällig, auf Kritik aber stößt die geplante Finanzierung der Stiftung. Der Gesundheitsminister müsste mit einer Verfassungsbeschwerde rechnen.

Die UPD wurde vor 20 Jahren gegründet und soll Patienten kostenlos zu Fragen beraten, die etwa Leistungen von Krankenkassen, Kliniken und Ärzten betreffen. (Foto: imago/Jochen Tack) Arztpraxis

Berlin Die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für eine Reform der Unabhängigen Patientenberatung (UPD) sind einem Gutachten zufolge verfassungswidrig.

„Ein entsprechendes Gesetz würde von Anfang an unter dem Damoklesschwert einer erfolgreichen Verfassungsbeschwerde seitens der Privaten Krankenversicherung (PKV) stehen“, heißt es in dem 27-seitigen Papier des Rechtsprofessors Gregor Thüsing, Direktor des Instituts für Arbeitsrecht und Recht der Sozialen Sicherheit an der Universität Bonn. Das noch nicht veröffentlichte Gutachten wurde im Auftrag des PKV-Verbands erstellt und liegt dem Handelsblatt vor.

Konkret bemängelt das Gutachten die geplante Finanzierung, die auch von anderer Seite auf breite Kritik stieß. Die UPD wurde vor 20 Jahren gegründet und soll Patienten kostenlos zu Fragen beraten, die etwa Leistungen von Krankenkassen, Kliniken und Ärzten betreffen. In den vergangenen Jahren wurden allerdings immer wieder Zweifel an der Unabhängigkeit und Qualität der Beratung laut.