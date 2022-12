Gesundheit Was Lauterbachs Pläne tatsächlich gegen den Arzneimittel-Mangel ausrichten können

Der Gesundheitsminister will finanzielle Anreize für die Pharmafirmen schaffen. Das könnte Fiebersäfte und andere Medikamente verteuern. Experten bezweifeln, ob der Plan an der akuten Notlage etwas ändert.

Karl Lauterbach (SPD): „Wir haben es mit der Ökonomisierung übertrieben.“ (Foto: IMAGO/Political-Moments) Gesundheitsminister

Berlin Für Gesundheitsminister Karl Lauterbach liegt der Grund für die aktuellen Engpässe von Arzneimitteln auf der Hand. „Wir haben es mit der Ökonomisierung übertrieben“, sagte er am Dienstag. Damit meint der SPD-Politiker die teils niedrigen Preise für patentfreie Medikamente, sogenannte Generika, von denen einige derzeit schwer zu haben sind.

Ob Fiebersäfte für Kinder, Hustenmittel, Blutdrucksenker, Brustkrebsmedikamente oder Magensäureblocker: Wer in der Apotheke eine bestimmte Arznei haben will, stößt mitunter auf Schwierigkeiten. „Besonders bei Kinderarzneimitteln spüren wir die Konsequenzen gerade besonders hart“, sagte Lauterbach. „Dass man in Deutschland nur schwer einen Fiebersaft für sein Kind bekommt, der im Ausland noch erhältlich ist, ist inakzeptabel.“

Lauterbach will die Knappheit deswegen stärker bekämpfen – vor allem mit finanziellen Anreizen. So steht es in dem am Dienstag vorgestellten Eckpunktepapier für ein Gesetz zur „Vermeidung von Lieferengpässen“.