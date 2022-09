Israel galt bei Impfungen als großes Vorbild. Auch bei Studien und Daten ist es Deutschland bei Corona meilenweit voraus. Was der Gesundheitsminister von seiner Reise mitnehmen möchte.

Auf dem Programm von Karl Lauterbach, der bis Dienstag auf Reise ist, stehen unter anderem auch Treffen mit israelischen Start-ups, Forschern und Krankenkassen. (Foto: IMAGO/photothek) Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Hadassah Medical Centers

Tel Aviv Gesundheitsminister Karl Lauterbach ist nicht mehr zu stoppen. Der SPD-Politiker sitzt neben seinem israelischen Amtskollegen Nitzan Horowitz und schwärmt von Dingen, die in Israel besser laufen als in Deutschland: Impfen, Forschen, Digitalisierung.

Stellenweise klingen die Themen sogar wie von einer anderen Welt. Er wolle auch mehr darüber erfahren, wie Materie ein Bewusstsein erhalten könne, erklärt Lauterbach in der Knesset, dem israelischen Parlament. Die besten Forscher auf diesem Feld seien in Israel. Lauterbach ist ganz in seinem Element.

Während in Deutschland sperrige Reformprojekte auf ihn warten – etwa in der Pflege, bei den Krankenkassen und Krankenhäusern –, geht er in Israel auf Visite im Gesundheitssystem der Zukunft. Und versucht damit, nach dem Coronastreit in der Ampelkoalition um das Infektionsschutzgesetz neue Akzente zu setzen.

