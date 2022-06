Gesundheitsministerium Lauterbach stützt Pflegekassen mit weiteren Milliarden

Der Gesundheitsminister stellt der maroden Pflegeversicherung neue Finanzhilfen in Aussicht. Höhere Beiträge drohen dennoch, warnen Kassen.

Der SPD-Gesundheitsminister will die Liquidität der Pflegeversicherung bis in den Sommer sichern. (Foto: dpa) Karl Lauterbach

Berlin Der Bund stützt die Pflegeversicherung mit weiteren Finanzhilfen, um eine Pleite der Kassen abzuwenden. So flossen im Mai 550 Millionen Euro als Vorabzahlung des regulären Bundeszuschusses von einer Milliarde Euro in das System. Das geht aus einem Schreiben des Bundesgesundheitsministeriums an den Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) hervor, das dem Handelsblatt vorliegt.

Bereits im April erhielten die Kassen 1,2 Milliarden Euro, um die Pandemie-Kosten zu stemmen. Damit sei die Liquidität der Pflegeversicherung bis in den Sommer gesichert, heißt es in dem Schreiben.

Im Juli soll dann der sozialen Pflegeversicherung ermöglicht werden, ein Darlehen in Höhe von einer Milliarde Euro beim Bund aufzunehmen. Die Möglichkeit könne mehrmals in Anspruch genommen werden, heißt es.