Gesundheitspolitik Bund und Länder einigen sich bei Krankenhausreform - Bayern dagegen

Die letzten Streitpunkte bei der Reform haben sich nach den Verhandlungen von Bund und Ländern offenbar geklärt. Damit kann die Reform auf den Weg gebracht werden.

Berlin Bund und Länder haben sich auf gemeinsame Eckpunkte für eine Krankenhausreform geeinigt. „Es ist eine Art Revolution“, sagte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Montagnachmittag nach den Verhandlungen. "Wir lösen das System der Fallpauschale ab durch das System der Vorhaltepauschale.“ 14 Bundesländer stimmten demnach für das Vorhaben, Schleswig-Holstein enthielt sich, Bayern votierte dagegen.

Durch die Vorhaltepauschale sollen Kliniken künftig Geld dafür erhalten, dass sie Leistungen anbieten - selbst dann, wenn sie diese nicht durchführen. „Die Krankenhäuser sind nicht mehr gezwungen, so viele Leistungen wie möglich zu erbringen“, sagte Lauterbach. Der „ökonomische Druck“ falle weg.

Zudem würden nur Kliniken die Pauschale erhalten, die einheitliche Qualitätskriterien erfüllen. „Die Patienten können sich darauf verlassen, dass die Behandlungen auch nötig sind und aufwendige Leistungen in Spezialzentren erbracht werden.“ Zudem kündigte Lauterbach an, Transparenz über die Qualität von Kliniken herstellen zu wollen. Im Sommer will nun eine Gruppe von Bund und Ländern einen Gesetzentwurf erarbeiten.