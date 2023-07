Gesundheitspolitik Lauterbach stellt abgespeckte Strategie gegen Long Covid vor

Berlin Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat eine abgespeckte Initiative für Menschen mit Long Covid angekündigt. Am Mittwoch präsentierte er Pläne, 41 Millionen Euro in die Erforschung der Folgeerkrankung nach einer Covid-Infektion zu stecken. Im Januar hatte Lauterbach noch ein 100 Millionen Euro Programm angekündigt, das allerdings Streichungen bei der Aufstellung des Haushalts 2024 zum Opfer fiel.

Nun sollen nach Angaben des SPD-Politikers ab 2024 21 Millionen Euro für die Versorgungsforschung ausgegeben werden. Zusätzlich werde ein Forschungsschwerpunkt Long Covid mit 20 Millionen Euro aus dem Innovationsfonds aufgelegt. Lauterbach kündigte zudem eine Hotline im Gesundheitsministerium und eine eigene Internetseite für Betroffene an (www.bmg-longcovid.de). Im Herbst 2023 will er zu einem Runden Tisch mit Betroffenen einladen.

Schätzungen gehen davon aus, dass fünf bis zehn Prozent der Covid-Infizierten mit Spätfolgen zu kämpfen haben - was auch immer mehr ökonomische Schäden etwa wegen Arbeitsunfähigkeit verursacht. „Als Faustformel würde ich sagen, dass ein zweistelliger Milliardenbetrag auch in Anbetracht des negativen Wirtschaftswachstums problematisch wäre", sagte der Frankfurter Ökonom Afschin Gandjour der „Rheinischen Post" mit Blick auf die Folgen für die deutsche Wirtschaft. In den USA schätzt eine Brookings-Studie den Lohnausfall auf rund 170 Milliarden Dollar pro Jahr.

