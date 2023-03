Gesundheitswesen Kretschmer rebelliert gegen Lauterbach: Ost-Länderchefs machen ihrem Ärger über Klinikreform Luft

Die Furcht vor Klinikschließungen treibt die Ministerpräsidenten um. Der Bundesgesundheitsminister wirbt auf einem Treffen für Zustimmung. Die Skepsis bleibt.

In Sachen Klinikreform gibt es viel Gesprächsbedarf. (Foto: dpa) Karl Lauterbach (SPD, li.), Michael Kretschmer (CDU)

Berlin An Kritik ist Karl Lauterbach gewöhnt. Die Botschaft des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) hatte es aber in sich: Die Krankenhausreform des Bundesgesundheitsministers dürfe „auf keinen Fall Realität werden“, sagte er vor dem Treffen der beiden Politiker am Freitag.

Kretschmer war mit den anderen ostdeutschen Länderchefs nach Berlin zu einer Sonderkonferenz mit dem SPD-Minister gereist, Thema war die medizinische Versorgung. Der Gesundheitsminister ist auf das Wohlwollen der Länder für seine Reform angewiesen – das Reformgesetz soll ausdrücklich auch der Zustimmung des Bundesrats bedürfen.

Dafür muss Lauterbach allerdings noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Ebenso bei anderen unionsgeführten Bundesländern ist die Stimmung angesichts der Reformpläne schlecht, insbesondere Bayern und Nordrhein-Westfalen haben Protest angemeldet.