Gewerkschaften Mit 93,2 Prozent gewählt – Yasmin Fahimi ist die erste Frau an der DGB-Spitze

Berlin Yasmin Fahimi ist die erste Frau an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Die rund 400 Delegierten des Bundeskongresses wählten die 54-Jährige am Montag mit deutlicher Mehrheit. Sie erhielt 358 Ja-Stimmen, 26 Delegierte votierten mit Nein, zehn enthielten sich.

Fahimi war nicht die erste Wahl bei der Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger für DGB-Chef Reiner Hoffmann, der sich nach achtjähriger Amtszeit in den Ruhestand verabschiedet. Die IG Metall hatte das Vorschlagsrecht, konnte aber auch nach Monaten keine konsensfähigen Kandidaten präsentieren.

Zwischenzeitlich hatte Fahimis Lebensgefährte Michael Vassiliadis, der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE), angeboten, sich selbst zur Wahl zu stellen. Er stieß aber auf Vorbehalte bei der zweitgrößten Einzelgewerkschaft Verdi.

Mit Fahimi schlage der Bundesvorstand eine erfahrene und in den Belangen der Arbeitswelt sehr versierte und gut vernetzte Kollegin vor, sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann vor der Wahl. Sie habe bewiesen, dass sie Themen setzen und auch durchsetzen könne.

Hofmann sagt, durch ihre Führungserfahrung, Positionsfestigkeit und Integrationsfähigkeit sei Fahimi eine gute Wahl. Der DGB müsse Handlungsstärke bei den Herausforderungen der Gegenwart zeigen – auch um den Mitgliederrückgang zu stoppen, sagte Hofmann.

Aktiv für Gleichstellung von Frauen einsetzen

Fahimi selbst sprach in ihrer Vorstellungsrede von einer „große Ehre“, als erste Frau für den DGB-Vorsitz vorgeschlagen worden zu sein. Sie werde sich aber mit den Symbolwert dieser Entscheidung nicht zufriedengeben, sondern sich aktiv für die Gleichstellung von Frauen im Arbeitsleben und einen höheren Anteil weiblicher Mitglieder in den Gewerkschaften einsetzen. Bei Verdi und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) seien Frauen bereits in der Mehrheit.

Sie sei stolz auf die Gewerkschaftsbewegung, die die Solidarität quasi erfunden habe. „Wir sind kampfbereit überall dort, wo wir Unrecht sehen“, sagte Fahimi – auch mit Blick auf den Ukrainekrieg.

Als DGB-Chefin will sie sich für ein Gelingen der Transformation der Wirtschaft, für gute Arbeitsbedingungen, eine Investitionsoffensive und einen leistungsstarken öffentlichen Dienst einsetzen. Sie sagte: „Ich möchte, dass wir die Transformation gemeinsam als Gemeinschaftsaufgabe verstehen.“ Es sei weder den Beschäftigten noch dem Klimaschutz gedient, wenn Industrie aus Deutschland abwandere.

Fahimi hat bei der IG BCE Gewerkschaftskarriere gemacht, wo sie zuletzt die Grundsatzabteilung leitete. Zwei Jahre lang war sie Generalsekretärin der SPD, bevor sie beamtete Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium wurde. 2017 zog Fahimi als direkt gewählte Abgeordnete aus ihrer Heimatstadt Hannover in den Bundestag ein.

Vor ihrer Wahl dankte Fahimi den Delegierten, die in Berlin die gewerkschaftspolitischen Weichenstellungen für die nächsten vier Jahre vornehmen, für die Bereitschaft „mit mir neue Wege gehen zu wollen“. Als Leitbild für die Gewerkschaftsbewegung zitierte sie den ersten DGB-Vorsitzenden Hans Böckler: „Bürger, nicht Untertanen wollen wir sein.“

