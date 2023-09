 Gewerkschaften: Verdi-Chef Frank Werneke klar im Amt bestätigt

Berlin Frank Werneke wird die Gewerkschaft Verdi auch durch die kommenden vier Jahre führen. Die rund 1000 Delegierten des Bundeskongresses in Berlin bestätigten den 55-Jährigen am Montag mit 92,5 Prozent der Stimmen im Amt. Bei seiner ersten Wahl vor vier Jahren hatte Werneke 92,7 Prozent erhalten.

Verdi sei das „interessanteste und vielversprechendste Projekt auf der hellen Seite der Macht“, sagte der Gewerkschafter in seiner Bewerbungsrede. Die vergangenen vier Jahre seien stärker von Krisenmanagement geprägt gewesen als er das erwartet und sich gewünscht hätte. Auch die kommenden vier Jahre würden sicher „nicht idyllisch“, weil die Verteilungskämpfe zunähmen und es einen riesigen Investitionsstau gebe.

Der gelernte Verpackungsmittelmechaniker begann seine Gewerkschaftskarriere als nordrhein-westfälischer Jugendleiter der IG Druck und Papier, die später in der IG Medien und dann in der 2001 gegründeten Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft aufging.

Das SPD-Mitglied gehört seit 2001 dem Verdi-Bundesvorstand an und war seit 2002 stellvertretender Vorsitzender, bis er 2019 Frank Bsirkse an der Spitze ablöste. In seiner Rede beim Bundeskongress am Sonntag hatte Werneke die zunehmende soziale Spaltung der Gesellschaft angeprangert und die Konsolidierungspolitik der Bundesregierung scharf kritisiert.

Verdi, die Beschäftigte aus rund 1000 Berufen vertritt, hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Tarifrunden geführt, die oft auch mit Arbeitskämpfen verbunden waren – etwa bei Bund und Kommunen, bei der Deutschen Post oder aktuell im Groß- und Einzelhandel.

Verdi gewinnt Mitglieder

Die konfliktgeladenen Runden haben der Gewerkschaft eine Rekordzahl von Neueintritten beschert – im laufenden Jahr waren es bisher 140.000. Werneke ist deshalb zuversichtlich, dass Verdi zum Jahresende auch im Saldo einen Zuwachs von mehreren zehntausend Mitgliedern verzeichnen wird.

Sollte sich das bewahrheiten und die Entwicklung stabilisieren, kann Werneke für sich in Anspruch nehmen, den fast kontinuierlichen Abwärtstrend bei den Mitgliederzahlen gestoppt zu haben.

