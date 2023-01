Gigabitförderung Glasfaserausbau: Bayern kassiert am meisten Fördergeld vom Bund

Bund und Länder sind sich einig, wie sie künftig das Fördergeld für den Glasfaserausbau verteilen. Drei Länder erhalten mehr als eine Milliarde Euro.

Zehn Millionen Haushalte liegen in Gebieten, die noch keinen Glasfaseranschluss haben und wo sich der Ausbau auch nicht lohnt. (Foto: dpa) Glasfaser-Ausbau

Berlin Bund und Länder haben sich nach einem Jahr Streit im Grundsatz darauf verständigt, wie sie in Zukunft den Ausbau des Glasfasernetzes in unwirtschaftlichen Regionen fördern wollen. Dem Handelsblatt liegt ein entsprechendes Eckpunktepapier vor, das beide Seiten in der kommenden Woche abschließend beraten wollen.

Über die wichtigste Frage herrscht Einigkeit: das Geld. Mit vier Milliarden Euro will der Bund in diesem Jahr den Glasfaserausbau in den Ländern fördern, von denen drei Milliarden Euro für neue Projekte bereitstehen. Eine Milliarde ist noch für jene Anträge reserviert, die für das alte Förderprogramm gestellt worden waren. Das Programm hatte der Bund im Oktober überraschend gestoppt.

Das neue Programm soll womöglich im April starten, wie es hieß. Dazu will der Bund die drei Milliarden Euro unter den Ländern aufteilen – allerdings nicht nach dem üblichen Königsteiner Schlüssel, der sich am Steueraufkommen und der Einwohnerzahl der Bundesländer orientiert.