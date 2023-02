 Gigabitstrategie: Minister Wissing will Mobilfunkern beim Netzausbau helfen

Der Bundesverkehrsminister will das Mobilfunknetz zum überragenden öffentlichen Interesse erklären. Die Opposition kritisiert das Tempo bei der Gigabitstrategie.

Die Masten sind noch immer Mangelware in manchen Bundesländern. Den Anbietern drohen Strafen. (Foto: dapd) Mobilfunkmasten

Berlin, Hamburg Bundesverkehrsminister Volker Wissing will künftig nicht nur Verkehrsprojekte beschleunigt planen und bauen, sondern auch Mobilfunknetze. Dazu will der FDP-Politiker den Bau von Mobilfunkmasten zum überragenden öffentlichen Interesse erklären und so im Telekommunikationsgesetz festschreiben.

„Dies stärkt die Errichtung von Mobilfunkmasten im Rahmen von ermessensgetragenen Abwägungsentscheidungen der Genehmigungsbehörden“, begründet das Ministerium den Schritt in einer Antwort auf eine Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Sie liegt dem Handelsblatt vor.

Erst vor Kurzem hatte die Bundesnetzagentur festgestellt, dass die Mobilfunkanbieter ihre Ausbauverpflichtungen nicht eingehalten haben, die Netze zu langsam ausbauen und vor allem zu wenige Funklöcher stopfen. Je nach Bundesland ist die Versorgung unterschiedlich gut – oder schlecht, wie etwa in Nordrhein-Westfalen: Auf zwei Prozent der Landesfläche versuchen Kunden nach wie vor vergeblich, eine zeitgemäße Mobilfunkverbindung aufzubauen („weiße Flecken“).