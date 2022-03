Gigabitstrategie Wissing macht Tempo beim Breitbandausbau – lässt die Finanzierung aber offen

Der Digitalminister hat den Netzbetreibern seine Gigabitstrategie vorgestellt. Unklar ist jedoch, wie die Ziele konkret erreicht werden sollen.

„Wir schlagen die Idee einer gestaffelten Förderung vor.“ (Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen) Volker Wissing

Berlin Wenn es nach Volker Wissing geht, können bis 2030 alle Bürger in Deutschland via Glasfaser oder 5G-Mobilfunk durchs Internet surfen. Das geht zumindest aus den Eckpunkten für die neue Gigabitstrategie des Bundesdigitalministers hervor, die der FDP-Politiker an diesem Donnerstag vor rund 20 Unternehmensvertretern und Wirtschaftsverbänden vorstellte.

Mit dabei waren etwa der Chef von Telefónica, Markus Haas, 1&1-CEO Ralph Dommermuth und der M-Net-Chef Nelson Killius. Einer fehlte: Telekom-Chef Timotheus Höttges. Ihn vertrat Deutschlandchef Srini Gopalan.

„Wir brauchen schnellen Fortschritt und mehr Tempo“, forderte Wissing nach dem Treffen. Die Wirtschaftsvertreter wurden mit unangenehmen Zwischenzielen des Ministers konfrontiert. So will er bis Ende 2025 die Verfügbarkeit von Glasfaseranschlüssen verdreifachen.