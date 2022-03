Gigafactory Erste Tesla-Autos werden Dienstag in Grünheide übergeben – Beisein von Musk erwartet

Brandenburgs Wirtschaftsminister rechnet fest mit der Anwesenheit des Konzernchefs. Für die Auslieferung soll ein umfassendes Veranstaltungsprogramm geplant sein.

Berlin Der US-Elektroautobauer Tesla will am Dienstag die ersten Autos ausliefern, die im neuen Werk in Grünheide bei Berlin produziert worden sind. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) rechnet fest damit, dass Konzernchef Elon Musk persönlich die Fahrzeuge an die Kunden übergibt.

„Ich gehe davon aus, dass Elon Musk Dienstag dabei sein wird“, sagte Steinbach dem Handelsblatt. Das habe auch eine gewisse Tradition, fügte der Minister hinzu. „Wenn eine Gigafactory in Betrieb genommen wird, werden die ersten Autos in der Gegenwart von Elon Musk übergeben.“ Das sei zum Beispiel auch in Schanghai so gewesen.

In Schanghai hatten die ersten Kunden ihr in China gebautes E-Auto Anfang 2020 erhalten – im Beisein von Musk. Auf einer Bühne wurden seinerzeit die Fahrzeuge vom Typ Model 3 eins nach dem anderen vorgefahren und den Käufern präsentiert, die dann auf der Rückbank Platz nahmen und von einem Chauffeur davongefahren wurden.

In Grünheide sollen nun rund zwei Wochen nach der Genehmigung der Fabrik am 22. März bei einer Veranstaltung die ersten Tesla-Autos vom Typ Y übergeben werden. Wie das Portal „Teslarati.com“ berichtet, ist dafür ein umfassendes Programm geplant, das morgens um neun Uhr startet und gegen 21 Uhr beendet sein soll.

Die neuen Kunden können demnach, bevor sie ihr neues Auto in Empfang nehmen, an einer Werksbesichtigung teilnehmen. Am Ende der „Factory Tour“ soll es kurze Ansprachen von hochrangigen Tesla-Mitarbeitern geben. Erwartet wird demnach, dass dann auch Musk zu den Teilnehmern der Veranstaltung spricht.

Verband entscheidet über Wasserversorgung für Tesla-Fabrik

Musk wollte ursprünglich am 1. Juli 2021 in Grünheide mit der Produktion beginnen. Das Genehmigungsverfahren verzögerte sich aber, weil Tesla im Antrag für die Fabrik unter anderem eine Batteriefabrik ergänzte und dafür erneut eine Anhörung von Kritikern nötig wurde.

Das Land Brandenburg genehmigte den Bau der ersten Elektroautofabrik von Tesla in Europa am 4. März. Gebaut wurde das Werk bis dato über rund 20 vorzeitige Zulassungen auf eigenes Risiko.

Im Genehmigungsbescheid sind über 400 Auflagen genannt, darunter zum Trinkwasser, zur Reinhaltung der Luft und zum Umgang mit Störfällen. Umweltverbände und Anwohner befürchten negative Folgen für Umwelt und Wasser.

Das von Tesla zur Verfügung gestellte Handout zeigt eine grafische Darstellung der Tesla Gigafactory Berlin in Grünheide. (Foto: dpa) Geplante Fabrik bei Berlin

Offen waren bisher die Folgen einer Gerichtsentscheidung: Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) gab kürzlich einer Klage der Grünen Liga und des Naturschutzbundes Brandenburg gegen das Landesumweltamt teilweise statt.

Es stoppte vorerst die Förderung im Wasserwerk Eggersdorf durch den Wasserverband Strausberg-Erkner, bis eine fehlende Beteiligung der Öffentlichkeit für eine höhere Fördermenge nachgeholt ist. Das könnte auch Tesla betreffen, das einen Versorgungsvertrag geschlossen hat.

An diesem Donnerstag soll nun der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) tagen und über eine Teilkündigung des Vertrags für die Tesla-Wasserversorgung entscheiden, wie der RBB aus internen Kreisen erfahren haben will. Sollten die Verbandsmitglieder der Teilkündigung zustimmen, soll das Wasser gedrosselt, aber nicht ganz gesperrt werden. Hintergrund ist die Wasserknappheit in der Region östlich von Berlin.

