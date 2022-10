Gipfel in Prag Gaspreisdeckel: EU-Staaten erhöhen Druck auf Deutschland und von der Leyen

Die EU-Kommission weigert sich weiter, die Forderungen einer Mehrheit der EU-Staaten angesichts der Energiekrise umzusetzen. Vor allem Deutschland bremst.

Auch die französische Regierung will einen europaweiten Gaspreisdeckel. (Foto: AP) Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen in Prag

Brüssel, Prag Der Druck auf Deutschland und die EU-Kommission steigt, einem EU-weiten Gaspreisdeckel zuzustimmen. An diesem Freitag diskutieren die Staats- und Regierungschefs in Prag darüber. Am Donnerstag zeigten sich mehrere von ihnen unzufrieden mit den bisherigen Beschlüssen.

In einem Brief an die Runde legte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen „Fahrplan für weitere Maßnahmen“ dar. Darin weicht sie allerdings ein weiteres Mal den konkreten Forderungen aus, mit denen eine Mehrheit der Staaten in die Verhandlungen geht. Minister von 15 der 27 EU-Staaten fordern, den Preis für Gas im Großhandel zu deckeln. Ihr Vorschlag läuft darauf hinaus, dass die Gaslieferanten von außerhalb der EU weniger Geld verlangen können, was den Gaskunden in Europa zugutekäme.

Am Donnerstag bekräftigten sie dies in einem Papier, das dem Handelsblatt vorliegt. Demnach soll eine weitere Reduzierung der Gasnachfrage erst dann eingeführt werden, wenn der Preisdeckel zu Versorgungsproblemen führt.