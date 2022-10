Globale Trends Kernbrennstäbe aus Tomsk: Die unglaubliche Abhängigkeit Europas von Russland

Trotz Putins Krieg hält Frankreich unbeirrt an enger Kooperation mit Rosatom fest. Das Bundesumweltministerium fordert erstmals Sanktionen. Diese Wende ist überfällig.

Handelsblatt-Autor Thomas Hanke analysiert in der Kolumne interessante Daten und Trends aus aller Welt. (Foto: Klawe Rzeczy ) Globale Trends

Atomkraft erscheint manchen als Alternative zu russischem Gas. Doch Strom aus Kernkraft führt Europa vom Regen in die Traufe. Einer Studie des österreichischen Umweltbundesamts zufolge „erhöht die Nutzung der Kernenergie keineswegs die Versorgungssicherheit, sondern hat die Betreiberstaaten in eine Abhängigkeit von Russland gebracht“.

Einen großen Unterschied zu anderen Energien gibt es allerdings: Der Atomsektor ist von allen EU-Sanktionen ausgenommen, „auf französisches Betreiben hin“, heißt es in der Bundesregierung.

Alle Wege führen nach Moskau, wenn es um Betrieb und Neubau von Atomkraftwerke geht. Rosatom und seine 300 Tochterunternehmen betreiben und bauen weltweit mehr Atomkraftwerke (AKW) als irgendein anderer Staat.

Von russischem Uran sind in der EU der Wiener Studie zufolge „Bulgarien, Ungarn, die Slowakei und Tschechien zu 100 Prozent abhängig“, die EU insgesamt zu 20 Prozent – das ist mehr als der russische Anteil an der Gasversorgung. Rund die Hälfte des von Rosatom angereicherten Urans landet in EU-Ländern und Großbritannien.

