Lange Genehmigungsverfahren, explodierende Kosten, fehlendes Personal: Die Bauindustrie warnt, dass es insbesondere auf Großbaustellen bald schon keine schweren Maschinen mehr geben könnte.

Maschinen dieser Größenordnung zu den vor Ort zu befördern, wird nach Angaben von Branchenvertretern zusehends zum Problem. (Foto: IMAGO/aal.photo) Kommatsu-Bagger bei der Bauma 2022 in München

Berlin Die deutsche Bauindustrie warnt vor massiven Problemen auf Großbaustellen. Angesichts überbordender Bürokratie könnten bald schon schwere Maschinen Baustellen nicht mehr erreichen. Grund seien die aufwendigen und komplizierten Genehmigungsverfahren für die Transporte, wie der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie in einem Brief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) mahnend schreibt. Der Brief liegt dem Handelsblatt vor.

Der Minister habe sich selbst auf der Baumaschinenmesse Ende Oktober in München ein Bild davon gemacht, mit welchen Geräten die Unternehmen arbeiten, heißt es in dem Brief. „Diese Maschinen zu den Baustellen vor Ort zu befördern, wird jedoch zu einem extremen Problem.“

