Grüne Investitionen 350 Milliarden Euro: Von der Leyen will Firmen mit Subventionen in der EU halten

Die EU-Kommissionschefin reagiert mit Fördermitteln und Steuerrabatten auf das amerikanische Investitionsprogramm IRA. Die Bundesregierung begrüßt den Plan.

Die Kommissionschefin will Unternehmen mit Steuerrabatten in der EU halten. (Foto: Bloomberg) Ursula von der Leyen

Berlin, Brüssel Die EU-Kommission will den Mitgliedstaaten kurzfristig 350 Milliarden Euro für grüne Investitionen zur Verfügung stellen, um auf den amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA) zu reagieren. Die EU-Beihilferegeln sollen so gelockert werden, dass die 27 Regierungen diese Mittel auch in Form von Steuervergünstigungen an Unternehmen auszahlen können.

Die 350 Milliarden Euro stünden als „Brückenlösung“ bald bereit, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) bei der Vorstellung des grünen Industrieplans am Mittwoch in Brüssel. „Ich hoffe, die Mitgliedstaaten werden dieses Geld nutzen.“

Die Summe setzt sich zusammen aus bis zu 250 Milliarden Euro aus dem Repower-EU-Fonds sowie 100 Milliarden Euro aus dem Kohäsionsfonds. Der Repower-EU-Fonds besteht vor allem aus nicht abgerufenen Corona-Krediten. Diese werden nun umgewidmet, um die „Net-Zero-Industrie“ (Windkraft, Solarzellen, Batterien, E-Autos und Wasserstoff) zu fördern.