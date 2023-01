Grüne Investitionen EU-Kommissionsspitze warnt vor Subventionswettlauf mit USA

Der Streit über grüne Investitionen in Europa eskaliert: Drei Kommissionsvizes pfeifen Industriekommissar Thierry Breton öffentlich zurück.

Valdis Dombrovskis, Frans Timmermans und Margrethe Vestager warnen vor einem Schlagabtausch mit den USA.

Brüssel Die europäische Antwort auf den amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA) zum ökologischen Umbau der Wirtschaft entzweit die EU-Kommission. Die drei wichtigsten Stellvertreter von Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) warnten am Donnerstag in einem Gastbeitrag in der „Financial Times“ vor einem Subventionswettlauf mit den USA.

Das US-Gesetz, das seit Januar in Kraft ist, sieht 369 Milliarden Euro an Steuerrabatten und Subventionen für grüne Technologien vor. In Brüssel wird befürchtet, dass europäische Unternehmen angesichts der massiven Unterstützung in die USA abwandern könnten.

Manche in Europa forderten, dass die EU mit ähnlichen Maßnahmen auf das US-Gesetz reagieren solle, schreiben die Kommissionsvizes Valdis Dombrovskis, Margrete Vestager und Frans Timmermans. „Ein solcher Schlagabtausch birgt die Gefahr einer erheblichen Beschädigung der eigenen Wirtschaft.“

Die drei Kommissare tragen den Titel „Executive Vice President“ und bilden zusammen mit von der Leyen den engeren Führungszirkel der Brüsseler Behörde.

