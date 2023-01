Deutschland lehnt neue Gemeinschaftsschulden für grüne Investitionen ab. Der EU-Ratspräsident bringt eine Alternative mit der Europäischen Investmentbank ins Spiel.

Michel hält hohe EU-Investitionen als Antwort auf das amerikanische Subventionspaket für nötig. (Foto: dpa) EU-Ratspräsident Charles Michel

Brüssel, Berlin Die europäische Antwort auf den amerikanischen Inflation Reduction Act (IRA) nimmt Gestalt an. EU-Ratspräsident Charles Michel skizziert im Interview mit dem Handelsblatt und anderen europäischen Zeitungen einen Vier-Punkte-Plan, der die Grundlage für den EU-Gipfel am 9. Februar bilden soll.

„Der IRA ist ein massives Programm an Staatshilfen“, sagte Michel. Deshalb müsse die EU nun ihre eigene Zukunft in die Hand nehmen. „2023 wird ein entscheidendes Jahr, um die Weichen für die kommenden zehn Jahre zu stellen.“

Das US-Gesetz, das Anfang des Jahres in Kraft trat, sieht 369 Milliarden Dollar an Steuerrabatten und Subventionen für grüne Technologien vor. Europas Politiker fürchten, dass hiesige Unternehmen angesichts der großzügigen Zuschüsse in die USA abwandern könnten.

