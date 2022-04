Grünen Buttersäure versprüht – Baerbock-Auftritt in Lübeck abgesagt

Am Morgen vor einer Wahlkampfveranstaltung in Lübeck haben Unbekannte Buttersäure versprüht. Außenministerin Annalena Baerbock war zu dem Event eingeladen.

Mitarbeiter der Grünen hatten am Morgen bei den Vorbereitungen der Bühne einen beißenden Geruch bemerkt. (Foto: dpa) Zwischenfall Freilichtbühne Lübeck

Lübeck Unbekannte haben auf dem Gelände der Freilichtbühne in Lübeck Buttersäure versprüht. Dort sollte am Samstagnachmittag eine Wahlkampfveranstaltung der schleswig-holsteinischen Grünen stattfinden, zu der auch Außenministerin Annalena Baerbock erwartet wurde.

Aus Sicherheitsgründen sei diese Veranstaltung abgesagt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Eine für den Abend geplante Veranstaltung mit Baerbock in Ahrensburg im Kreis Stormarn solle dagegen wie geplant stattfinden. In Schleswig-Holstein wird am 8. Mai ein neuer Landtag gewählt.

Mitarbeiter der Grünen hatten am Morgen bei den Vorbereitungen der Bühne einen beißenden Geruch bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Wie ein Sprecher des Landesverbands der Grünen in Schleswig-Holstein mitteilte, wurde niemand verletzt. Die Polizei hatte zuvor von fünf Personen gesprochen, die über leichte Atemwegsreizungen klagten und vor Ort behandelt wurden.

Die Partei verurteilte den Vorfall scharf: „Kein solcher Angriff wird unsere politischen Positionen verändern, im Gegenteil wird damit abermals deutlich, dass es Einzelnen nicht um die argumentative Auseinandersetzung geht“, hieß es in einer Mitteilung. Leidtragende sei die Lübecker Kulturszene, man hoffe, dass der Betrieb der Freilichtbühne schnell wieder aufgenommen werden kann. Die Aktion ist nicht die erste Wahlkampfstörung in dieser Woche. Wirtschaftsminister Robert Habeck ist Anfang der Woche in Bielefeld bei einem Auftritt von lautstarken Protesten begleitet worden. Es sorgten nach der Beobachtung eines dpa-Fotografen rund 100 Menschen für ein Dauerpfeifen und hielten Plakate gegen die Politik des Vizekanzlers im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine in die Höhe. Mehr: ZDF-Politbarometer: CDU liegt vor Wahl in Schleswig-Holstein deutlich vorn