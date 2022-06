Grunderwerbsteuer Steigende Preise: Wie Christian Lindner Immobilienkäufer entlasten will

Berlin Hamburg ist das wohlhabendste Bundesland Deutschlands. Allerdings sind die Lebenshaltungskosten in der Hansestadt ebenfalls hoch. Eine eigene Wohnung etwa ist für viele Hamburger wegen der gestiegenen Immobilienpreise fast unerschwinglich geworden.

Bald klettern die Kosten noch mehr in die Höhe: Zu Beginn nächsten Jahres erhöht Hamburg die Grunderwerbsteuer von 4,5 auf 5,5 Prozent. Mit den zusätzlichen Einnahmen will das Land coronabedingte Haushaltslöcher schließen.

Geht es nach der Bundesregierung, soll die Entwicklung eigentlich in die entgegengesetzte Richtung gehen. Das sieht zumindest ein Plan des Bundesfinanzministeriums vor. Laut einem Papier, das von Christian Lindners (FDP) Ministerium an die Länder verschickt wurde, sollen die Bundesländer künftig deutlich mehr Freiheiten bei der Gestaltung der Grunderwerbsteuer bekommen – und den Steuersatz sogar auf null senken können.

Möglich würde dies durch eine neue Länderöffnungsklausel. „Die Länder erhalten die Befugnis, einen ermäßigten Steuersatz bei unmittelbaren Grundstückserwerben einzuführen, wenn der Erwerber des Grundstücks eine oder mehrere natürliche Personen sind und das Grundstück nach dem Erwerb den eigenen Wohnzwecken dienen soll“, heißt es.

Die Länder sollen zudem „weitere Einschränkungen für die Gewährung des ermäßigten Steuersatzes festlegen können, insbesondere eine weitere Beschränkung des Erwerberkreises“.

Damit will die Bundesregierung sicherstellen, dass nicht Immobilienspekulanten in den Genuss möglicher Steuersenkungen kommen, sondern Familien, die zum ersten Mal eine Immobilie kaufen und darin selbst wohnen wollen.

Länder haben Grunderwerbsteuer kräftig erhöht

Die Grunderwerbsteuer ist eine der wenigen originären Ländersteuern. Seit der Föderalismusreform 2006 können die 16 Ministerpräsidenten die Höhe des Steuersatzes selbst bestimmen, wovon die Länder oft Gebrauch gemacht haben. Fast überall im Land sind die Steuern für Immobilienkäufer teils kräftig gestiegen.

Einzig Bayern und Sachsen haben den Satz seit der Reform 2006 unangetastet gelassen, in den beiden Bundesländern liegt er weiterhin bei 3,5 Prozent. Alle anderen Länder drehten dagegen kräftig an der Steuerschraube. In vier Bundesländern, etwa in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein, liegt der Satz inzwischen bei 6,5 Prozent des Kaufpreises.

Entsprechend stiegen die Einnahmen der Länder. Nahmen sie 2017 noch 13,1 Milliarden Euro aus der Grunderwerbsteuer ein, waren es 2021 bereits 18,3 Milliarden Euro – ein Plus von 40 Prozent innerhalb von fünf Jahren.

Doch gerade wegen hoher Nebenkosten – zur Grunderwerbsteuer kommen beim Kauf einer Immobilie häufig noch Notar- und Maklerkosten obendrauf – bleiben die eigenen vier Wände für viele Deutsche inzwischen ein unerfüllbarer Traum.

Neue Probleme beim Länderfinanzausgleich

Die neue Regelung soll das ändern. Die Frage ist, ob und wie viele Länder von der Öffnungsklausel angesichts knapper Kassen Gebrauch machen werden und die Steuer wirklich absenken. Die Befürworter der Reform hoffen, dass ein Wettbewerb unter den Ländern entsteht. Wenn ein Bundesland die Steuern für Familien senkt, müssen die angrenzenden nachziehen.

Sollte dies so laufen, brächte das allerdings neue Probleme mit sich, wie die Ampelkoalition bei der Aufstellung des Gesetzes gerade feststellen muss.

Zwar füge sich die Reform „in das bisherige System der Grunderwerbsteuer ein“, weshalb eine Änderung des Grundgesetzes nicht notwendig sei, heißt es in dem Papier aus dem Finanzministerium. Doch auch ohne Grundgesetzänderung hakt es. Denn wenn reiche Bundesländer wie Bayern die Grunderwerbsteuer senken oder sogar auf null herunterfahren sollten, hätte das Folgen für den Länderfinanzausgleich.

Über den Topf werden Jahr für Jahr Milliarden zwischen armen und reichen Ländern umverteilt, um für halbwegs gleiche Lebensbedingungen im Land zu sorgen. Da Bayerns Steuerkraft bei einer Steuersenkung sinken würde, müsste der Freistaat auch weniger Geld in den Ländertopf einzahlen – wodurch wiederum die anderen Länder weniger Mittel erhielten.

Einige Bundesländer haben deshalb in den Beratungen klargemacht: Ohne eine Kompensation beim Länderfinanzausgleich würden sie einer Reform nicht zustimmen. Bund und Länder arbeiten nun an einer Lösung.

Ein weiteres Problem: Die Ampelregierung hat im Koalitionsvertrag beschlossen, eine Reform durch das Schließen von steuerlichen Schlupflöchern beim Immobilienerwerb von Konzernen (Share Deals) gegenzufinanzieren. Darauf pochen auch die Bundesländer. „Ohne eine finanzielle Kompensation wird es nicht gehen“, sagt Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD).

Doch hier eine Regelung zu finden ist keineswegs einfach. Wann eine Reform der Grunderwerbsteuer kommt, ist deshalb offen. Ursprünglich sollte das Bundeskabinett das Gesetz bereits beschließen, wegen der offenen Fragen wurde es jedoch wieder von der Tagesordnung genommen.

Einige Länder empfinden die Reform bereits vor. So will Hamburg den allgemeinen Grunderwerbsteuersatz zwar anheben, plant aber zugleich eine Ermäßigung für junge Familien und für Investoren in Sozialwohnungen. Sie sollen künftig lediglich 3,5 Prozent Grunderwerbsteuer zahlen und damit weniger als bisher.

Doch die geplante Steuersenkung ist nur möglich, wenn die vom Bund geplante Reform in Kraft tritt. An Hamburg werde ein Kompromiss nicht scheitern, erklärt Dressel. „Wir setzen uns für eine Länderöffnungsklausel ein.“

