Grundsatzprogramm CDU wirbt für neue Bildungs- und Familienpolitik

Das Familienkonzept der CDU sieht frühe Hilfen für Eltern und bessere Bildungsstätten vor. Parteivizin Silvia Breher spricht außerdem von einer „Teilhabe-App“.

Die CDU will sich ein neues Programm in der Familienpolitik geben. (Foto: IMAGO/Chris Emil Janßen) Silvia Breher (rechts), Friedrich Merz

Berlin Die CDU will mit einem grundlegend neuen Konzept zur Bildungs- und Familienpolitik einen Gegenentwurf zur geplanten Kindergrundsicherung der Koalition von SPD, Grünen und FDP machen. Wie aus dem Leitantrag für den kleinen Bundesparteitag an diesem Wochenende in Berlin hervorgeht, soll die Qualität von Kitas, Schulen und der Gesundheitsversorgung im Vordergrund stehen und weniger finanzielle Hilfen. Der Antrag liegt dem Handelsblatt vor.

„Wir wollen mit einem umfassenden Ansatz Eltern, Kinder, Familien stärken“, bestätigte die stellvertretende Parteivorsitzende Silvia Breher. „Dazu gehören gute Kitas und Schulen, eine gute Gesundheitsversorgung. Und dazu gehören das Kindergeld verbunden mit einem Kinderzukunftsgeld, das Leistungen für Kinder bündelt.“

Demnach soll die Familie „der wichtigste Ort für ein gutes Aufwachsen von Kindern“ bleiben. „Wir wollen Eltern, die Unterstützung benötigen, dazu befähigen, ihre Erziehungsaufgaben wahrzunehmen und ihren Kindern Entwicklungschancen zu geben“, heißt es in dem Papier.