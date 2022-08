Grundsatzrede in Prag Olaf Scholz will die EU verändern – diese vier Reformen könnten helfen

Europa soll schneller und schlagkräftiger werden. Das fordert nicht nur der Bundeskanzler. Experten halten tiefgreifende Veränderungen für zwingend notwendig.

Ohne die Unterstützung des Bundeskanzlers sind Reformen in der EU schwer vorstellbar. (Foto: dpa) Bundeskanzler Olaf Scholz mit Bürgern in Magdeburg

Brüssel So stark war der Wille zur Veränderung schon lange nicht mehr. Seit vor 15 Jahren der Vertrag von Lissabon unterzeichnet wurde, hat sich an den Regeln der Europäischen Union kaum etwas geändert.

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine hat die Bedeutung der EU wieder zugenommen und der Bedarf nach einer großen Reform wird immer deutlicher.

Viele Augen sind dabei auf Olaf Scholz (SPD) gerichtet. Der deutsche Bundeskanzler hat in seiner „Zeitenwende“-Rede im Februar angemahnt, alles zu tun „für den Zusammenhalt der Europäischen Union“.

Nun hat er die Gelegenheit, konkret zu werden. Scholz will an diesem Montag um 11 Uhr eine Rede an der Karls-Universität in Prag halten. Laut Regierungssprecher geht es ihm dabei um eine „europapolitische Standortbestimmung“ und „die Auswirkungen der Zeitenwende auf die Europäische Union“.

