Grundsatzurteil erwartet Palantir verteidigt Nutzung von umstrittener Datenanalyse zur Verbrechensbekämpfung

Berlin, San Francisco Das US-Datenunternehmen Palantir hat den Einsatz seiner Auswertungssoftware bei deutschen Sicherheitsbehörden gegen Kritik verteidigt. Die Software ermögliche es deutschen Polizeibehörden, „ihre rechtmäßig erhobenen Daten schneller und effektiver zu verarbeiten“, sagte der Strategiechef des Unternehmens für Europa, Jan Hiesserich, dem Handelsblatt.

„Welche Daten dabei ermittlungsrelevant sind, bestimmen ausschließlich unsere Kunden im Einklang mit relevanten rechtlichen Bestimmungen.“ Hiesserich betonte: „Palantir bringt dabei die Software zu den Daten, nicht die Daten zur Software.“

Das Bundesverfassungsgericht will an diesem Donnerstag sein Urteil zur automatisierten Datenauswertung („Data-Mining“) zur Vorbeugung von Straftaten („Predictive Policing“) verkünden. Gegen entsprechende landesgesetzliche Überwachungsbefugnisse der Polizei in Hessen und Hamburg hatte die Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF) geklagt.

Die Datenanalyse mit einer Spezialsoftware ermöglicht es den Sicherheitsbehörden, auf Knopfdruck komplexe Profile zu erstellen. Die Software analysiert dafür verschiedene Datenbanken und kann etwa Muster erkennen. In Hessen kommt für die als „Hessendata“ bezeichnete Plattform das Palantir-Programm „Gotham“ zum Einsatz. Damit wird aus Sicht der Beschwerdeführer gegen die im Grundgesetz garantierte informationelle Selbstbestimmung verstoßen.

Palantir-Strategiechef Hiesserich sieht dem Karlsruher Urteil gelassen entgegen. „Wir begrüßen das Bestreben des Gerichts, Klarheit darüber zu schaffen, unter welchen Umständen und auf welche Art und Weise Polizeibehörden ihre rechtmäßig erhobenen Daten verarbeiten können“, sagte er.

Neue Analysemethode ermöglichte Festnahme bei Razzia gegen sogenannte Reichsbürger

Auch für den Fall, dass die Richter dem Einsatz der Datenauswertung Grenzen setzen sollten, sieht sich das Unternehmen gewappnet. „Palantir-Software kann dank ihrer hohen Konfigurierbarkeit flexibel an etwaige neue rechtliche Rahmenbedingungen angepasst werden“, sagte Hiesserich.

Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) hatte in der Verhandlung in Karlsruhe im Dezember vergangenen Jahres die Vorteile der neuen Technik hervorgehoben: Die Sicherheitsorgane müssten mit der Digitalisierung Schritt halten.

Hessen ist Vorreiter und arbeitet schon seit 2017 mit der Plattform „Hessendata“. Beuth sagte, die Software habe einen immensen Mehrwert für die polizeiliche Analyse. Ein vollständiges Bild ergebe sich erst, wenn man alle Puzzleteile zusammenbringe. Händisch werde das bei den riesigen Datenmengen kaum gelingen. Und gerade bei der Abwehr terroristischer Gefahren sei Zeit ein entscheidender Faktor.

Ein Ministeriumsmitarbeiter schilderte, wie die Methode bei der großen Razzia gegen sogenannte Reichsbürger eine Festnahme ermöglicht habe: Dank „Hessendata“ sei aufgefallen, dass eine Nummer aus einer Telefonüberwachung in Bayern einmal bei einem Verkehrsunfall angegeben wurde. So hätten Aufenthaltsort und Personalien eines Beschuldigten festgestellt werden können.

Ausgewertet werden zunächst einmal nur Daten aus Polizeibeständen. Dort sind allerdings auch Opfer und Zeugen erfasst – oder jemand, der einmal einen Kratzer am Auto zur Anzeige gebracht hat. Die GFF, die die Überprüfung in Karlsruhe angestoßen hat, sieht die Gefahr, dass auch externe Daten in die Analyse einfließen, etwa aus sozialen Netzwerken. Das System lade geradezu dazu ein, immer mehr Informationen einzuspeisen.

Auch Datenschützer äußern Vorbehalte

Beuth versicherte in der Verhandlung, es gebe keine Anbindung ans Internet und auch keinen automatisierten Zugriff auf Daten aus sozialen Netzwerken. Vorher hatte der Minister Journalisten gesagt, unter bestimmten Voraussetzungen könnten auch Daten von außen eingespielt werden. Das sei aber die Ausnahme und nicht die Regel.

Datenschützer haben noch aus anderen Gründen Vorbehalte. In Hessen arbeiten mehr als 2000 Polizistinnen und Polizisten mit dem System, auch wenn sie jeweils nur für ihren Zuständigkeitsbereich freigeschaltet sind. Das seien zu viele Berechtigte, kritisierte der Landesdatenschutzbeauftragte Alexander Roßnagel.

Palantir wies darauf hin, dass die Software eine Vielzahl datenschutzrelevanter Funktionalitäten biete, die den verantwortungsvollen Umgang mit Daten erleichterten. „Die Befähigung des menschlichen Ermittlers, nicht eine etwaige automatisierte Auswertung von Daten, ist dabei entscheidend für den Ermittlungserfolg“, sagte Paula Cipierre, die bei Palantir den Bereich Datenschutz und Datenethik verantwortet, dem Handelsblatt. Administratoren der Polizei könnten zu jedem Zeitpunkt einsehen, welche Daten für welche Zwecke und Ermittlungen genutzt worden seien, erläuterte Cipierre.

Auch in Nordrhein-Westfalen ist ein System („DAR“) mit dem Programm „Gotham“ im Einsatz. In Bayern läuft gerade die Einführung einer ähnlichen Plattform („Verfahrensübergreifendes Recherche- und Analysesystem“, VeRA). Der Vertrag ist so ausgestaltet, dass andere Länder und der Bund dieses System ohne zusätzliche Vergabeverfahren übernehmen können. Bevor es dazu kommt, will die GFF erreichen, dass Karlsruhe für die Nutzung der Technik strenge Vorgaben macht.

Die beiden Verfassungsbeschwerden, über die der Erste Senat nun entscheidet, richten sich gegen die Regelung in Hessen und einen ähnlichen Passus in Hamburg, wo es bisher die gesetzliche Grundlage gibt.

Spekulation um Verkauf von Palantir

Der Palantir-Konzern macht seit Jahren Verluste. Bei der Vorstellung der Quartalszahlen musste CEO Alexander Karp am Montag bei einem Umsatz von 1,91 Milliarden Dollar im Geschäftsjahr 2022 einen Verlust von 374 Millionen Dollar ausweisen. Im Gespräch mit Analysten hatte Karp angedeutet, Palantir könnte ein Übernahmeziel sein.

Wörtlich hatte Karp gesagt: "Ich denke, es wird ein großes Interesse daran geben, unsere Software und möglicherweise auch uns zu kaufen." Die Spekulation um einen möglichen Kauf des Unternehmens hatten die Aktie von Palantir zwischenzeitig um mehr als 20 Prozent steigen lassen.

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 20 Milliarden Dollar sei eine Übernahme derzeit schwer vorstellbar, sagte Analyst Tyler Radke von der US-Bank Citi. "60 Prozent der Umsätze sind an Regierungsaufträge gebunden", sagte Radke. Sollte Palantir verkauft werden, könnten das Regierungskunden abschrecken.

