Grundsteuerreform 2022 2,1 Millionen Arbeitsstunden jährlich: Wie Grundsteuerzahler Defizite der Finanzämter treffen

Selbst ein absoluter Steuerexperte und Intimkenner der Finanzpolitik wie CDU-Chef Friedrich Merz verzweifelt an der Thematik. Grundsteuerreform? Der gelernte Wirtschaftsanwalt winkt am Rande eines Termins mit dem Handelsblatt diese Woche ab.

Am Wochenende wollen er und seine Frau seinen Eltern bei der Erstellung der Grundsteuererklärung helfen. Ihm graue davor, sagt Merz. Das ganze Vorhaben sei viel zu kompliziert.

Wenn ein ausgemachter Experte wie Merz, der einst selbst das deutsche Steuersystem revolutionieren wollte, die anstehende Grundsteuerreform schon nicht versteht? Wie sollen es dann die 36 Millionen Deutschen, die nun bis Ende Oktober Daten für neue Grundsteuererklärungen erfassen sollen?

Nicht nur Merz Reaktion zeigt: Die Politik hat sich – über alle Parteigrenzen hinweg – mit der 2018 vom Bundesverfassungsgericht geforderten Reform der Grundsteuer ein bürokratisches Monster erdacht – und sucht jetzt einen Ausweg, wie Ministerien, Kommunen und Finanzämter damit umgehen sollen. Klar ist schon jetzt: Ausbaden müssen es die grund- oder hausbesitzende Bürger.

Die Grundsteuererklärung sorgt in ganz Deutschland für Frust

Der Ärger über den Grundsteuerirrsinn im Land ist groß. Betroffene wüten, Verbände protestieren, die Finanzverwaltung droht zu kollabieren. Der Finanzminister von Baden-Württemberg, Danyal Bayaz (Grüne), sagt: „Auch wenn Baden-Württemberg eine relativ einfaches Grundsteuer-Modell hat, erreichen mich täglich viele kritische Rückmeldungen.“

Das ganze Ungemach geht auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zurück. Am 10. April 2018 erklärte dieses wie so oft in den vergangenen Jahren eine Steuer für verfassungswidrig. Dieses Mal war es die Grundsteuer. Karlsruhe störte sich vor allem an den Einheitswerten, nach denen die Grundsteuer in Deutschland bemessen wurde. Die stammten im Westen aus anno 1964, im Osten sogar aus anno 1935.

Der Finanzminister von Baden-Württemberg stellt die Grundsteuerreform in Frage. Täglich würden ihn ihn viele kritische Rückmeldungen erreichen. (Foto: picture alliance/dpa) Danyal Bayaz

In ihrer jetzigen Form verstoße die Steuer bereits seit Anfang 2002 gegen den Gleichheitsgrundsatz, urteilte Karlsruhe. Entscheidend war dabei, dass für alle Eigentümer die gleiche Bemessungsgrundlage seit zum Teil 100 Jahren bis heute gilt. Schließlich haben sich seitdem die Werte von Immobilien unterschiedlich entwickelt. Das führe „zwangsläufig in zunehmendem Umfang zu Ungleichbehandlungen durch Wertverzerrungen“, hieß es in dem Urteil.

Mit anderen Worten: Obwohl der Wert einiger Häuser stärker stieg als der von anderen, zahlten beide auf der gleichen Grundlage Steuern. Bundestag und Bundesrat mussten bis zum 31. Dezember 2019 eine Neufassung der Grundsteuer beschließen, entschied Karlsruhe.

Grundsteuerreform: 16 Länder, sechs Modell, kein Überblick

Zwar lagen zum Zeitpunkt des Urteils schon etliche Reformmodelle vor. Die anschließenden politischen Verhandlungen gerieten dennoch zu einem großen Durcheinander. Sie zeigten exemplarisch, warum Steuerreformen in Deutschland so schwierig sind – und so oft danebengehen.

Jeder Versuch, das Steuersystem zu vereinfachen, lässt bei Sozialpolitikern quer durch alle Parteien die Alarmglocken klingeln, dass die Verteilungsgerechtigkeit oder Milliardeneinnahmen verloren gehen könnten. Zu unterschätzen ist auch nicht die Macht der Bürokratie. „In der Ministerialbürokratie verwaltet jeder Fachbeamte einen Paragrafen, die sehen ihr Lebenswerk bedroht, wenn Vorschriften fallen“, sagte der FDP-Finanzpolitiker Hermann-Otto Solms einst.

Vor allem aber können Parteien mit kaum einem anderen Thema beim Bürger so punkten wie mit dem Thema Steuern – und auf keinem anderen Feld gönnen sie sich untereinander so wenig. Und so kämpften auch bei der Grundsteuer-Reform Umverteilungspolitiker gegen Steuervereinfacher, Union gegen SPD und vor allem Bund gegen Länder.

So zog der Bund die Gesetzgebung an sich, die Einnahmen stehen aber den Kommunen zu. Die Grundsteuer ist neben der Gewerbesteuer ihre Haupteinnahmequelle. Und damit hatten die Länder, bei denen die Obhut über die Kommunalfinanzen liegt, ein entscheidendes Wörtchen mitzureden bei der Reform.

Mit der Grundsteuer sollten vor allem Vermögende höher besteuert werden

Länderfinanzminister von damals berichten, wie hart es in den Verhandlungen zuging. Die SPD sah mit der Grundsteuer die Chance, Vermögende – wozu Immobilienbesitzer in der Regel zählen – höher zu besteuern. Der damalige Finanzminister und heutige Kanzler Olaf Scholz schlug ein wertabhängiges Modell (WAM) vor: der Wert einer Immobilie sollte möglichst genau berechnet werden – das sei gerecht. Es ist auf jeden Fall aber auch: kompliziert.

Die Union wollte das verhindern. Zusammen mit Bayern warb sie für ein wertunabhängiges Modell (WUM), das sich vor allem an der Fläche orientiert. Und so stritt man monatelang über WAM oder WUM. Bis es am Ende WAM und WUM wurden.

Scholz, der sich selbst für einen der besten Verhandler in der deutschen Politik hält, musste sich geschlagen geben. In elf Ländern gilt nun das „Bundesmodell“. Die anderen fünf Bundesländer haben eigene Gesetze erlassen.

Hier gibt es jeweils eigene „Erklärungsvordrucke“ – und auch eigene Verfahren, wie welche Daten zu erfassen sind. Etwa das Bodenwertmodell in Baden-Württemberg, das Flächenmodell in Bayern, das Wohnlagemodell in Hamburg, das Flächen-Faktor-Modell in Hessen oder das Flächen-Lage-Modell in Niedersachsen.

Digitales Staatsversagen bei der Grundsteuer

Nun konnten sich die Länder nicht nur nicht auf ein einheitliches Verfahren einigen, was für Eigentümer die Sache unnötig verkompliziert. Auch ein anderes Politikversagen darf nun der grund- oder hausbesitzende Bürger ausbaden.

Denn über viele Daten, die nun mühsam von Eigentümern händisch einzugeben sind, verfügt der Staat dagegen sehr wohl. Er weiß nur in der Regel nicht, wo. Tatsächlich ist die Neuberechnung der Grundsteuer ein weiterer Beleg für die vermasselte Digitalisierung des Staates. Zwar haben sich Bund und Länder schon 2017 mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen bis Ende 2022 auch elektronisch anzubieten. Doch schon länger zeichnet sich ab, dass das nicht mehr zu schaffen ist.

Ganz zu schweigen von dem Vorhaben, die Digitalisierungsprozesse an den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzer auszurichten. Warum sucht sich der Staat die Daten für die Grundsteuer eigentlich nicht selbst zusammen? Ist wieder der Föderalismus schuld, der ein Zusammenspiel von Bund, Ländern und Kommunen verhindert?

Keineswegs. „Ich sehe keine rechtlichen Hinderungsgründe“, erklärt Staatsrechtler Joachim Wieland. Demnach könnte der Staat gesetzlich regeln, sich selbst den Zugriff auf die benötigten Daten zu verschaffen. „Wegen der fehlenden Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung wäre der Verwaltungsaufwand allerdings beträchtlich“, meint Wieland. „Das dürfte der Grund dafür sein, dass man die Steuerpflichtigen einspannt.“

Mit der Grundsteuer verpufft das Versprechen der Ampel, die Digitalisierung voranzutreiben

Das Bundesfinanzministerium gibt zu: „Es liegen der Finanzverwaltung nicht alle erforderlichen Daten über die Grundstücke und die darauf stehenden Gebäude in elektronisch verarbeitbarer Form vor.“ Diese Daten müssten daher bei den Eigentümern abgefragt werden. Der nächste Zeitpunkt der Hauptfeststellung sei in sieben Jahren, also im Jahr 2029: „Bis dahin soll das Verfahren digitalisiert werden.“

Mit der neuen Grundsteuer verpufft somit auch das Versprechen von SPD, Grünen und FDP, eine „Fortschrittskoalition“ im Digitalbereich zu sein. So brach zu Beginn der Grundsteuer-Meldeperiode Anfang Juli das Steuerportal „Mein Elster“ zusammen.

Eine vereinfachte elektronische Übermittlung sollte auch das Portal www.grundsteuererklaerung-fuer-privateigentum.de aus dem Hause von Finanzminister Christian Lindner ermöglichen. Es kann allerdings nur für „einfach gelagerte Sachverhalte“, genutzt werden, also für unbebaute Grundstücke, Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen.

Und das nur in Ländern, die bei der Grundsteuer das Bundesmodell anwenden. Da klingt es wie Hohn, wenn es auf der länderübergreifenden Internetseite zur Grundsteuerreform heißt: „Das geht digital, bequem und online“.

Formulare zur Grundsteuererklärung Bundesmodell https://datenbank.nwb.de/Dokument/878756/ Baden-Württemberg noch nicht veröffentlicht Bayern https://www.verkuendung-bayern.de/files/baymbl/2022/162/baymbl-2022-162.pdf Hamburg https://www.hamburg.de/fb/grundsteuer/16229684/erklaerungsvordrucke/ Hessen noch nicht veröffentlicht Niedersachsen https://www.niedersachsen.de/download/182149/Nds._MBl._Nr._11_2022_vom_21.03.2022_S._325-391.pdf

Schon im Kleingedruckten des Gesetzesentwurfs fanden sich 2019 Hinweise, wie aufwendig die Reform wird: Über die kommenden sieben Jahre prognostizierten die Beamten aus dem damaligen Scholz-Ministerium durchschnittlich einen „jährlicher Erfüllungsaufwand von rund 2.100.000 Stunden“ für die Bürger. Die zusätzlichen Personalkosten in den Finanzämtern betrügen 462 Millionen Euro, auch weil im kommenden Jahr für die Umsetzung mehr als 3000 zusätzliche Arbeitskräfte notwendig seien.

Die Finanzämter bringe die bürokratische Monsterreform an ihre Belastungsgrenzen – oder darüber hinaus, sagt denn auch Steuer-Gewerkschaftschef Florian Köbler. „Die Servicezentren und Hotlines werden regelrecht überlaufen.“

Zahlreiche Finanzämter haben schon jetzt Fachkräfte aus allen möglichen Abteilungen an Hotlines zur Beratung frustrierter Eigentümer zusammengezogen. Beamte, meist des mittleren Dienstes, die sonst etwa Lohnsteueraußenprüfungen vornehmen, sind zwischen 8 und 17 Uhr abkommandiert, um an der Frustfront für Linderung zu sorgen. Weil das aber an den eigentlichen Einsatzorten neue Löcher reißt, braucht es auch ganz neues Personal.

Allein die Finanzverwaltung in Nordrhein-Westfalen sucht aktuell 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und bittet die Belegschaft darum, im privaten Freundes- und Bekanntenkreis für die offenen Stellen zu werben. Weil der Arbeitsmarkt ganz grundsätzlich durchaus als angespannt gilt, auch in der freien Wirtschaft wird allerorten intensiv um das beste Personal gerungen, ist das Bewerberprofil für die künftigen „Hilfsbeamten“ weit gefasst.

Wer tatsächlich eingestellt wird, erhält zunächst eine „acht Werktage“ umfassende „Grundschulung“ zum Thema Grundsteuer und wird mit der Entgeltgruppe 5 des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder bewertet. Erwartet wird anschließend die „Beantwortung von einfachen steuerlichen Auskünften zur Grundsteuerreform“, die „Aufnahme von Sachverhalten“, die „Weiterleitung komplexer Sachverhalte an die zuständigen Bearbeiter*innen“ sowie die Prüfung von Unterlagen auf Vollständigkeit und deren anschließendes „Einscannen“.

Die Finanzämter rechnen mit zahlreichen Einsprüchen der Grundsteuer-Zahler

Aus alldem lässt sich unschwer ablesen, dass die Finanzverwaltung ziemlich rotiert. Ein Beamter des gehobenen Dienstes aus einem Finanzamt im Düsseldorfer Umland fasst die interne Meinung so zusammen: „Wir sind echt selbst gespannt, ob diese monströse und teilweise willkürlich anmutende Vorgehensweise neuen juristischen Einsprüchen Stand hält.“

Dass es diese so sicher geben wird, wie die regelmäßige steuerliche Betriebsprüfung einer gutgehenden Gastronomie, darüber herrscht ebenfalls weitgehende Einigkeit in der Verwaltung. Nicht umsonst haben viele Finanzämter in ihren Grundstücksstellen, intern GÜST genannt, Beamte des gehobenen Dienstes abgestellt, die die aus Sicht der Steuerbürger als besonders ungerecht empfundenen Rechts- und Verfahrensfragen sammeln und an höhere Stellen rapportieren.

Und nicht nachvollziehbare Regelungen gibt es in dem Gesetzeswerk ungezählte. Auch deshalb gingen laut einer Handelsblatt-Umfrage unter den Länderfinanzministerien bis zur Hälfte des Abgabezeitraums Mitte August lediglich 3,3 Millionen Steuererklärungen bei den Finanzämtern ein (ohne NRW, das keine Angaben machte). Das entspricht einer Quote über alle Länder hinweg von gerade mal 10,3 Prozent.

So kann man als Bürgerin und Bürger auch ausdrücken, was man von einer Reform hält.

