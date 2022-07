Güterverkehr „Dienstleister einer modernen Mobilität“: Wissing gibt Lkw-Kontrolleuren einen neuen Namen

Berlin Fast 2000 Mitarbeiter beim Bundesamt für Güterverkehr (BAG) mit Sitz in Köln bekommen bald neue Türschilder, neue Visitenkarten und Briefköpfe. Der Grund: Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) vollzieht den seltenen Schritt, eine nachgeordnete Behörde umzubenennen – und hat gute Gründe dafür. Im Entwurf des Bundeshaushalts 2023 findet sich schon der neue Name. An diesem Montag verkündete Minister Wissing ihn offiziell: Das BAG kürzt sich künftig BALM ab, Bundesamt für Logistik und Mobilität.

Den Ausschlag habe der Besuch des Ministers in der Kölner Zentrale Ende März gegeben, wie es in seinem Umfeld hieß. Vor Ort ließ er sich das Lagezentrum zeigen, in dem das BAG die ankommenden Flüchtlinge aus der Ukraine koordiniert und im Land verteilt. „Großartiges“ leiste das Amt, lobt der Minister. „Innerhalb kürzester Zeit“ sei „eine bestens aufeinander abgestimmte Logistikkette aufgebaut“ worden. Auch 2015 hatte das Amt schon maßgeblich geholfen, den Flüchtlingsstrom zu steuern. Die Arbeit mit den Bundesländern, der Deutschen Bahn, der Polizei und anderen Staaten funktioniere „hervorragend“, lobte Wissing den 25-köpfigen Stab. Er sei „stolz auf diese Behörde“.

Die seit 70 Jahren bestehende Behörde, die einst als Bundesanstalt für den Güterfernverkehr gegründet wurde, hat eigentlich ganz andere Aufgaben. In erster Linie kontrolliert das BALM den Güterverkehr auf der Straße, zieht Lkw-Mautpreller aus dem Verkehr und prüft, ob die Sozialregeln für die Fahrer eingehalten werden, etwa die Lenk- und Ruhezeiten. Rund 20 Millionen Euro kassieren die mobilen Einsatzkommandos jährlich. Die Transporter mit der Aufschrift BAG sind auf der Autobahn präsent, wenn auch das Amt ansonsten öffentlich nicht weiter auffällt.

Digitaler Dienstleister

Die Behörde hat auch als technischer Dienstleiter geholfen, die Maut auf die Bundesstraßen auszuweiten und den europäischen Mautdienst aufzubauen, damit Lkw, ganz gleich aus welchem EU-Staat sie kommen, mit einer Abrechnungsbox ihre Gebühren automatisch zahlen können. Und wäre die Pkw-Maut Realität geworden – das BAG hätte auch bei der Kontrolle eine wesentliche Rolle spielen sollen.

In der Logistik- und Transportbranche gibt es Lob. Während der Coronakrise seien die Zentrale in Köln und die elf Außenstellen präsent gewesen, heißt es. Auch sei das Amt längst Dienstleister und Berater für viele Förderprogramme des Bundes und fülle Informationslücken, die das Ministerium hinterlasse. So berate und kläre das Amt auf, bewillige Anträge, sei es nun für den Kauf klimafreundlicher Lastwagen inklusive Ladeinfrastruktur, den Abbiegeassistenten, Trailer, den Bau neuer Parkplätze auf Autobahnen, den öffentlichen Nahverkehr oder den Radverkehr.

Die Kontrolle des Güterverkehrs ist die eigentliche Kernaufgabe der Behörde. (Foto: dpa) Lkw auf der Autobahn

Wenig schmucke Gebäude weisen darauf hin, dass es um die Sache geht und nicht wie bei anderen nachgeordneten Einrichtungen des Bundes um die Außendarstellung. So ist die Digitalisierung beim BAG weit vorangeschritten, wie es lobend in der Branche heißt. Natürlich können Unternehmen per E-Rechnung zahlen. Es gibt auch längst „digitale Kontrollfahrzeuge“, die laut BAG mit Sensoren Lkw im Vorbeifahren überprüfen können, ob sie die Maut gezahlt haben. Künftig soll das Amt so auch Fahrtenschreiber auslesen können. Auch hat das BAG eine Datenbank aller Verkehrsunternehmen aufgebaut und stellt diese wie auch alle Erhebungen rund um die Maut und die Kontrollen offen zur Verfügung (Open Data).

Viel Lob für Vizepräsident Hoffmann

Verantwortlich für die Modernisierung war und ist der Vizepräsident, Christian Hoffmann. Der 45-jährige Volljurist und Vater zweier Kinder arbeitet seit 2005 für das Bundesamt und hatte bereits von 2015 bis 2018 die Koordinierungsstelle für die Flüchtlingsverteilung des Bundes geleitet. Seit 2019 ist er Vizepräsident. Seit Kurzem ist die Position des Präsidenten vakant.

Trotz aller Modernisierung darf das Amt nicht mit mehr Geld und Personal, etwa für die Kontrollen, rechnen. Im Gegenteil: Standen Hoffmann als Leiter des Lagezentrums für die Ukraineflüchtlinge dieses Jahr außerplanmäßig 90 Millionen Euro mehr zur Verfügung, so sinkt der Etat 2023 von 168 Millionen auf nur noch 76 Millionen Euro.

Das Bundesamt für Logistik und Mobilität wird auch damit zurechtkommen. „Heute verstehen wir uns als Dienstleister einer modernen Mobilität“, heißt es stolz im Selbstverständnis der Behörde. Und Hoffmann sagte dem Minister bereits im April: Das Lob sei „Ansporn und Motivation zugleich weiterzumachen“.

Aus der Branche gibt es noch einen Wunsch: Es sollte dauerhaft ein Lagezentrum geben, um Transportkapazitäten im Blick zu behalten. Sei es nun bei Niedrigwasser am Rhein, Vollsperrungen auf dem Bahnnetz oder anderen Problemen in der Lieferkette: Es ließe sich schnell reagieren.

