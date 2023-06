Gutachten Bundesrechnungshof warnt vor EU-Schuldenreform

Durch die Reform der EU-Schuldenregeln würden sich die Probleme nur verschärfen, meint der Rechnungshof. Die Bundesregierung dürfe dem Plan der Kommission nicht zustimmen.

Die Reform der EU-Schuldenregeln sorgt seit Monaten für Streit zwischen den Ländern. (Foto: dpa) Flaggen der Europäischen Union

Berlin Der Bundesrechnungshof warnt eindringlich vor der geplanten Reform der EU-Schuldenregeln. „Die Reform der EU-Fiskalregeln wird die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen in der Europäischen Union nicht sichern. Es fehlen verbindliche Vorgaben, die den Abbau zu hoher Schulden zügig und nachhaltig sicherstellen“, heißt es in einem Gutachten des Bundesrechnungshofs an den Bundestag, das dem Handelsblatt vorliegt.

Die Bundesregierung müsse sich weiter für klare Schuldenvorgaben sowie für eine Begrenzung der Auslegungs- und Ermessensspielräume der EU-Kommission einsetzen. „Einer Reform des Regelwerks, die dies nicht sicherstellt, sollte die Bundesregierung nicht zustimmen“, fordern die Rechnungsprüfer.

Eine Reform der EU-Regeln ist nötig geworden, weil die Schuldenstände vieler EU-Staaten durch die Krisen der vergangenen Jahre inzwischen weit über das erlaubte Maß von 60 Prozent Verschuldung gemessen am Bruttoinlandsprodukt gestiegen sind.