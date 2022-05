Gutachten Warum Deutschlands Gesundheitswesen nicht mehr ohne Zuwanderer auskommt

Ohne Migration stünde die Branche vor dem Kollaps, mahnt der Sachverständigenrat. Das Gremium prangert teils schlechte Bedingungen an – und fordert Verbesserungen.

Schon heute hat mehr als ein Viertel der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland einen Migrationshintergrund. (Foto: dpa) Hausarztpraxis

Berlin Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) hat an Parteien und Entscheidungsträger appelliert, die Arbeitsbedingungen für Zugewanderte im Gesundheitswesen deutlich zu verbessern. „Ohne eingewanderte Fachkräfte auf allen Ebenen des Gesundheitswesens, das hat spätestens die Covid-19-Pandemie gezeigt, steht das deutsche Gesundheitssystem vor einem Kollaps“, heißt es in dem am Dienstag vorgestellten Jahresgutachten 2022 des SVR.

Bereits jetzt sei etwa jeder sechste Erwerbstätige in den Gesundheits- und Pflegeberufen im Ausland geboren. Mehr als ein Viertel der Ärztinnen und Ärzte habe einen Migrationshintergrund. Besonders hoch sei der Anteil mit rund 30 Prozent in der Altenpflege.

Zu den wichtigsten Herkunftsländern zählen Polen (13,9 Prozent), die Türkei (9,7 Prozent), Russland sowie Kasachstan (jeweils 7,6 Prozent). SVR-Vorsitzende Petra Bendel erwartet eine Fortsetzung des Trends: „Angesichts des demografischen Wandels wird der Bedarf an Fachkräften weiter steigen, Zugangsmöglichkeiten müssen folglich vereinfacht und nachhaltig gestaltet werden.“