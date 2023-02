Eine Studie zeigt, welche extremen Folgen die Krankenhausreform haben könnte. Krankenhausbetreiber und Bundesländer protestieren. Lauterbach zeigt sich unbeeindruckt.

Den Gesundheitsminister lässt Kritik an seiner Krankenhausreform kalt. (Foto: dpa) Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD)

Berlin Als Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) im Dezember eine „Revolution“ der Krankenhauslandschaft ankündigte, war die Ratlosigkeit bei Klinikbetreibern groß. Welche Standorte sich verkleinern müssen, welche ganz schließen müssen oder profitieren, war auf den ersten Blick nicht erkennbar. So umfangreich ist die Reform des Ministers.

Denn das deutsche Krankenhaussystem mit seinen rund 1700 Kliniken ist eines der teuersten der Welt. Die Bundesrepublik leistet sich so viele Krankenhausplätze pro Bürger wie kein anderes Land in der EU und liegt auch bei den Fallzahlen mit teils unnötigen Eingriffen an der Spitze. Lauterbach beabsichtigt deswegen, dass nicht mehr jedes Haus alles machen darf.

