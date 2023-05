Habecks Staatssekretär wollte 60 Leute von der Energieagentur abziehen – ohne ein genehmigtes Budget. Im Ministerium und der Partei wächst das Misstrauen.

Die Diskussion um seinen Staatssekretär dürfte den Druck auf Habeck weiter erhöhen – was für seine Kanzlerambitionen kaum hilfreich sein dürfte. (Foto: Imago Images) Patrick Graichen (l.), Robert Habeck

Berlin Patrick Graichen gilt als einer der versiertesten Fachleute in der Energiepolitik. Doch so gut sich der Staatssekretär inhaltlich auskennt, so fragwürdig erscheint sein Führungsstil im Bundeswirtschaftsministerium. Nachdem in den vergangenen Tagen Graichens Votum für seinen Trauzeugen als neuen Chef der Deutschen Energie-Agentur (Dena) die Schlagzeilen beherrschte, wirft nun ein weiterer Vorgang Fragen auf.

Nach Handelsblatt-Informationen versuchte der Staatssekretär im vergangenen Jahr zusätzliches Personal bei der Dena zu akquirieren. Graichen wandte sich nach Angaben aus Ministeriumskreisen mit der Bitte an die Agentur, dem Wirtschaftsministerium 60 Leute zur Verfügung zu stellen. Sie sollten in der Hochphase der Energiekrise helfen, das enorme Aufgabenpensum zu bewältigen. Die Dena ist eine GmbH, die hälftig dem Bund und der staatlichen KfW-Bank gehört.

