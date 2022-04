Hackerattacken Ukraine-Krieg: Regierungspläne für Cyber-Gegenangriffe stoßen auf Ablehnung

Der Krieg erhöht auch die Gefahr russischer Hackerattacken. Bundesinnenministerin Faeser will deshalb mehr Kompetenzen für den Bund bei der Cyberabwehr. Doch die Koalitionspartner mauern.

Mit dem Ukrainekrieg hat die Cybergefahr noch einmal zugenommen. (Foto: dpa) Kampf gegen Cyberkriminalität

Berlin In der Folge des Ukrainekriegs warnen deutsche Sicherheitsbehörden vor der Gefahr möglicher Cyberangriffe auf die Verwaltung sowie auf Energieversorger und andere Unternehmen der kritischen Infrastruktur. Aus Sicht von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) greift die derzeit geltende Rechtslage, diese abzuwehren, zu kurz. Denn Gefahrenabwehr ist überwiegend Ländersache. Faeser will die Cyberabwehr stärken und dabei den Bund in eine führende Rolle bringen.

Weil die Länder hierbei in ihren Kompetenzen eingeschränkt würden, strebt die Ministerin eine Grundgesetzänderung an. Allein das ist schon schwer zu erreichen. Neben dem Bundestag müsste auch der Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit zustimmen. Allerdings formiert sich bereits in der Ampelkoalition Widerstand gegen das Vorhaben. Grüne und FDP stoßen sich daran, dass Faeser deutschen Sicherheitsbehörden offenbar Cyber-Gegenattacken, sogenannte Hackbacks, ermöglichen will.